وقوع حادثه امنیتی برای یک کشتی در تنگه هرمز

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفت. طبق این گزارش، وضعیت خدمه و آسیب‌های وارد شده به کشتی و همچنین تاثیرات زیست محیطی تا این لحظه نامشخص است.

به گزارش ایرنا، این سازمان در به‌روزرسانی اولیه خبر افزود که در پی این حادثه، کشتی دچار آتش‌سوزی شد و نیروهای محلی در منطقه حضور دارند و در حال تخلیه و جا به جایی خدمه هستند.

بامداد امروز نیز یک فروند کشتی کانتینربر تجاری ایرانی در حوالی جزیره هنگام و در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت که بر اثر این حادثه یک نفر از خدمه جان خود را از دست داد و چهار نفر مصدوم شدند.