دبیرکل اتحادیه عرب: جنگ منطقه راه حل نظامی ندارد

جوان آنلاین: نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب به شبکه الجزیره گفت: جنگ در منطقه را نمی‌توان از طریق نظامی پایان داد و احتمال تداوم این بحران وجود دارد.

به گزارش ایسنا، وی گفت: ما باید اصول واضحی را برای روابط کشورهای عربی با ایران تعیین کنیم.

نبیل فهمی گفت: بحران لبنان تنها به حزب‌الله محدود نمی‌شود بلکه ادامه اشغالگری اسرائیل را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: فلسطینی‌ها به توافق آتش‌بس غزه پایبند بوده‌اند اما نقض آن از سوی اسرائیل مانع اجرای این توافق می‌شود. اجرای راهکار تشکیل دو دولت، دشوارتر از گذشته شده است.

نبیل فهمی گفت: پیش‌بینی می‌کنم در صورت عدم تغییر وضعیت، شاهد شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها در منطقه باشیم.