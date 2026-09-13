مقام پیشین قطر: کشورهای عربی باید مستقیما با ایران گفتگو کنند

جوان آنلاین: حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر پیشین قطر با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که روابط میان ایران و کشورهای عربی باید بر پایه این اصل قرار بگیرد که منطقه خلیج فارس به یک منطقه اقتصادی برای منافع مشترک همگان تبدیل شود.

به گزارش مهر، حمد بن جاسم با اشاره به نشست روز دوشنبه در مسقط میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید کرد: برای این نشست آرزوی موفقیت می کنم. پیشتر نیز گفته ام و اینک نیز می گویم، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید به صورت جمعی و مستقیم با ایران برای خروج از بحران کنونی گفتگو کنند؛ بحرانی که ما نقشی در ایجاد آن نداشتیم.

وی تصریح کرد: امیدوارم در این نشست بر راه های حل مشکلات کنونی قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد تمرکز شود. باید یک نقشه راه در خصوص روابط ما با ایران در آینده که تضمین کننده ثبات برای هر ۲ طرف است تدوین شود.

نخست وزیر پیشین قطر همچنین مدعی شد که ایران باید تنگه هرمز را مانند قبل بدون اخذ عوارض باز کرده و کشورهای عربی منطقه را گروگان مذاکرات با آمریکا قرار ندهد!

وی به استفاده آمریکا از حریم هوایی و زمینی کشورهای عربی منطقه علیه ایران برای انجام تجاوزات نظامی هیچ اشاره ای نکرد.

حمد بن جاسم در خصوص تحولات یمن نیز گفت که امنیت عربستان برای تمام کشورهای منطقه موضوع محوری به شمار می رود.