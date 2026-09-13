کد خبر: 1379133
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله روسیه به خطوط ریلی انتقال تسلیحات اروپایی در غرب اوکراین

وزارت دفاع روسیه نیروهای روسیه مراکز لجستیکی مورد استفاده برای انتقال و توزیع محموله‌های نظامی و همچنین زیرساخت‌های ریلی مرتبط با انتقال تسلیحات از کشورهای اروپایی به اوکراین را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور حملات ترکیبی علیه مراکز لجستیکی مورد استفاده برای انتقال و توزیع محموله‌های نظامی برای نیروهای اوکراینی و همچنین تأسیسات انرژی پشتیبان این مراکز انجام دادند.

به گزارش مهر، به گفته این وزارتخانه، در این حملات که با استفاده از تسلیحات دقیق هواپرتاب و پهپادهای تهاجمی انجام شد، بخشی از زیرساخت‌های راه‌آهن در غرب اوکراین که برای انتقال محموله‌های نظامی از کشورهای اروپایی استفاده می‌شود، آسیب دید.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد مرکز لجستیکی «نوایا پُشتا» در نِروبایِسکی در استان اودسا که برای نگهداری و توزیع تجهیزات نظامی اختصاص‌یافته به نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شد، هدف قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، پست برق «اوساتوف» در اودسا و پست برق «نوایا» در نیکولایف نیز مورد اصابت قرار گرفتند؛ این دو تأسیسات برق از زیرساخت‌های بندری و فعالیت‌های لجستیکی در استان‌های اودسا و نیکولایف پشتیبانی می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه نیز از انهدام چندین هدف نظامی در اوکراین خبر داده بود که در میان آنها کارخانه فولاد «اینترپایپ‌استال» در استان دنیپروپتروفسک قرار داشت؛ مسکو این کارخانه را یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان محصولات مورد استفاده صنایع نظامی اوکراین معرفی کرده است.

وزارت دفاع روسیه می‌گوید از اواسط ژوئیه، ارتش این کشور به‌طور روزانه تأسیسات صنعتی و حمل‌ونقل، کشتی‌ها و مراکز ذخیره‌سازی مرتبط با نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده است.

برچسب ها: وزارت دفاع روسیه ، جنگ اوکراین ، تسلیحات نظامی
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