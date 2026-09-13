کد خبر: 1379128
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار کارشناسان نسبت به بحران بی سابقه اقتصادی در آمریکا

اقتصاد آمریکا کارشناسان مسائل اقتصادی نسبت به وقوع یک بحران مالی بی‌سابقه در آمریکا هشدار می‌دهند که ابعاد آن بسیار فراتر از بحران سال ۲۰۰۸ است.

جوان آنلاین: کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع یک بحران مالی جدید در آمریکا هشدار دادند که می‌تواند در شدت و پیامدها، از بحران سال ۲۰۰۸ فراتر رود. این کارشناسان اقتصاد جهانی امروز را یک «حباب بزرگ» توصیف کردند که ممکن است در هر لحظه فرو بپاشد.

به گزارش مهر، در همین راستا، پیتر شف، کارشناس برجسته اقتصادی، اظهار داشت که آمریکا در آستانه یک بحران شدید قرار دارد. دولت آمریکا دیگر توانایی نجات بازارها را ندارد.

وی ادامه داد که انباشت بدهی‌های کلان باعث شده است که بحران پیش رو، برخلاف گذشته، نه تنها مربوط به اعتبار بخش‌های خصوصی، بلکه مستقیماً به «اعتبار حاکمیتی» (بدهی دولت) گره بخورد.

شف توضیح داد که گزینه «چاپ پول بیشتر» دیگر راهکاری مؤثر نیست، بلکه تنها منجر به افزایش تورم و تشدید رنج‌های اقتصادی شهروندان خواهد شد. وی تأکید کرد که وضعیت کنونی، نتیجه انباشت تصمیمات نابهنجار در طول چندین دهه است که در آن تصمیمات جسورانه برای اصلاح ساختارها اتخاذ نشده است.

این کارشناس خاطرنشان کرد که دولت آمریکا با تعهدات بدهی عظیمی روبروست که پوشش مالی ندارند؛ امری که دولت را با گزینه‌های دشواری مواجه می‌کند که شامل امتناع از پرداخت بدهی‌ها و یا پناه بردن به تورم پولی است که منجر به از دست رفتن ارزش واقعی آن می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد که آمریکایی‌ها از این بحران، بسیار فقیرتر از بحران ۲۰۰۸ خارج خواهند شد.

شف همچنین توضیح داد که فشار مالی با افزایش هزینه‌های برنامه‌های تأمین اجتماعی و پرداخت‌های مربوط به بهره بدهی‌ها، به شدت در حال بالا رفتن است. وی در پایان اظهار داشت که به تعویق انداختن مشکلات اقتصادی برای مدت‌های طولانی، باعث شده است که «موج نهایی» این بحران، بسیار سنگین‌تر و کمرشکن‌تر باشد.

لازم به ذکر است که داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ موضوعی که نقشه ریسک‌های حاکمیتی را بازتعریف می‌کند و سرمایه‌گذاران را با پرسش‌های بنیادین درباره آینده «پناهگاه‌های امن سرمایه‌گذاری» و پایداری سیاست‌های مالی بزرگترین اقتصاد جهان مواجه می‌سازد.

کارشناسان مسائل اقتصادی پیش از این بارها نسبت به هزینه های مستقیم جنگ افروزی آمریکا علیه ایران و تبعات غیر مستقیم آن بر اقتصاد آمریکا هشدار داده بودند.

برچسب ها: اقتصاد آمریکا ، بحران اقتصادی ، بدهی دولت
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