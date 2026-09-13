نویسنده آمریکایی: نفوذ آمریکا در خاورمیانه کاملا فروپاشیده است

«مایک آدامز» نویسنده و فعال رسانه‌ای آمریکایی در پیامی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های واشنگتن در خاورمیانه، تاکید کرد که نفوذ ایالات متحده در این منطقه اکنون به طور کامل فروپاشیده است.

جوان آنلاین: آدامز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: تمام شد؛ از اینجا به بعد، کار برای آمریکایی‌ها قرار است خیلی دشوارتر شود.

به گزارش ایرنا، وی با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرد: ترامپ حسابی گند زد.

این فعال رسانه‌ای همچنین در ادامه این پیام، با بازنشر بخشی از نوشته «براندون وایکرت» تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک، بر پایان نظم تحت رهبری آمریکا تاکید کرد.

در این بازنشر آمده است: تمام شد. نظم تحت رهبری آمریکا به پایان رسیده است، عربستان سعودی باید با حوثی‌های (انصارالله) یمن توافق کند و بقیه منطقه نیز باید همین کار را انجام دهند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش تر با تشریح عملیات علیه نیروهای سعودی گفت که در جریان این عملیات مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد و هفت لشکر نظامی نیروهای دشمن شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفت.

یحیی سریع در بیانیه ای اعلام کرد: در تاریخ ۳ سپتامبر، با مشارکت قابل توجه مردم و قبایل آزاد عملیاتی را آغاز کردیم که این عملیات گسترده و ویژه با هدف بیرون راندن مزدوران سعودی در برخی مناطق ساحل غربی و از چندین محور انجام شد.

وی افزود: مزدوران سعودی به دنبال سیطره بر جغرافیای یمن و اشغال آن مرتکب جنایات شنیع علیه شهروندان یمن شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: این عملیات با وجود پوشش هوایی سنگین دشمن سعودی و حمایت گسترده از مزدورانش کاملا موفقیت آمیز بود و این چتر هوایی نیز در روند عملیات تاثیری نداشت.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن از سوی یحیی سریع قرائت شد ،آمده است:

اول: نیروهای دشمن سعودی از شش منطقه در استان‌های تعز و حدیده که مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع را دربر می گرفت، بیرون رانده شدند که به لطف خدا اکنون امن و باثبات هستند.

دوم: هفت لشکر نظامی نیروهای دشمن سعودی، شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفتند و صدها نفر از اعضای آنها کشته، اسیر یا زخمی شدند.

سوم: تعدادی از اسیران عزیز ما که سال‌ها توسط مزدوران دشمن سعودی در ساحل غربی اسیر بودند، آزاد شدند.

چهارم: نیروهای مسلح، به لطف خدا، ۳۲ عملیات برای رهگیری و مقابله با هواپیماهای سعودی انجام دادند و ۹ هواپیما را سرنگون کردند.

یحیی سریع تاکید کرد: درود بر ارتش بزرگ و شجاع ما به خاطر مبارزه و فداکاری‌های عظیمش در راه خدا، دفاع از مردم و کشورمان. درود بر مردم عزیز و قبایل آزاده آنها به خاطر حمایت و کمکشان به نیروهای مسلح در نبرد برای آزادی و استقلال. تاکید می کنیم که کشتیرانی برای همه شرکت ها به غیر از کشتی های سعودی که قبلا مشمول ممنوعیت بوده اند، امن است.

وی اضافه کرد: در راستای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و در هم کوبیدن مواضع دشمن سعودی و نیز تثبیت معادله «تشدید در برابر تشدید» تا توقف حملات و رفع محاصره ملت ما ادامه خواهیم داد.