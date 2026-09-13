«ژان کریتین» نخست‌وزیر سابق کانادا در جریان مراسم بزرگداشت بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، با پیامی صریح خطاب به آمریکا تاکید کرد که کانادایی‌ها ممکن است بردبار و مهربان باشند، اما هرگز نباید سخاوت آنها را با ضعف اشتباه گرفت.

جوان آنلاین: کرتین ۹۲ ساله که در زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نخست‌وزیر کانادا بود در شهر «گندر» در نیوفاندلند، ضمن یادآوری میزبانی کانادا از هزاران آمریکایی سرگردان پس از این حملات، گفت: هرگز سخاوت ما را با ضعف اشتباه نگیرید.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه این سخنان را از سر خشم نمی‌گوید، افزود: من این را به عنوان یک دوست به دوست دیگر می‌گویم. دوستان باید با یکدیگر صادق باشند.

کرتین همچنین با تاکید بر اینکه کانادایی‌ها در برابر هیچ‌کسی سر خم نمی‌کنند، خاطرنشان کرد که این سخنان را در شرایطی مطرح می‌کند که روابط دو کشور درگیر جنگ تجاری و تنش‌های سیاسی است.