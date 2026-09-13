یورش صهیونیست ها به مسجد الاقصی همزمان با اعیاد یهودی

جوان آنلاین: خبرنگار الجزیره گزارش داد که همزمان با اعیاد یهودی، صدها شهرک نشین صهیونیست با حمایت نیروهای امنیتی این رژیم به مسجدالاقصی یورش بردند.
به گزارش ایرنا، طبق این گزارش، تعداد این صهیونیست ها ۳۰۰ نفر برآورد شده است.
حدود یک ماه پیش نیز به مناسبت آنچه سالروز «تخریب معبد» خوانده میشود، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در رأس یک گروه از شهرکنشینان وارد مسجدالأقصی شد و شهرکنشینان شروع به خواندن سرود این رژیم در مقابل مسجد قبة الصخره کرده و آئین تلمودی را برگزار کردند.
همچنین «عمیت هالوی» عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی پرچم رژیم اشغالگر را در صحنهای مسجدالأقصی به اهتزاز درآورد.
وزارت اوقاف اسلامی فلسطین در واکنش به این اقدام تأکید کرد که یورش بن گویر و شهرکنشینان به مسجدالأقصی نقض وضعیت تاریخی و حقوقی موجود است و در راستای اجرای طرح تقسیمبندی زمانی و مکانی این مسجد مقدس صورت میگیرد.
جنبش حماس هم تاکید کرد که یورش صهیونیستها به مسجدالأقصی اقدامی خطرناک و تجاوزی آشکار با هدف یهودیسازی مسجدالأقصی در چارچوب طرح دشمن برای تثبیت سلطه خود بر این مسجد مقدس است.