کد خبر: 1379120
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه

سوریه منابع خبری از تجاوز نیروهای اشغالگر صهیونیستی به جنوب سوریه خبر دادند.

جوان آنلاین: نیروهای اشغالگر صهیونیستی صبح امروز به منطقه «تل احمر» در اطراف روستای عین النوریه در ریف شمالی قنیطره حمله کردند.

به گزارش ایرنا، اشغالگران با ۳ تانک، ۱۲ خودروی نظامی و بیش از ۱۰ نفر بر به این منطقه تجاوز کردند.

اخیرا نیز توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی زمین‌های کشاورزی اطراف شهرک بیت جن در ریف دمشق را هدف قرار داده بود.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.

برچسب ها: تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی ، خاک سوریه ، جنگ سوریه
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