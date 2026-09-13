کارشناس فوتبال با اشاره به تنها تفاوت دو نماینده ایران،گفت: بازیکنان تراکتور نسبت به استقلال تجربه بین المللی بیشتری دارند و همین موضوع شانس این تیم را برای نتیجه گیری در آسیا افزایش می دهد.

جوان آنلاین: مسابقات لیگ نخبگان آسیا در فصل جدید از روز دوشنبه ۲۳ شهریور آغاز می‌شود و دو نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها باید کار خود را برابر رقبایی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کنند. استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات، به ترتیب برابر السد قطر و شباب الاهلی امارات به میدان خواهند رفت.

استقلال در نخستین دیدار خود باید در بصره به مصاف السد قطر برود و تراکتور نیز در دیداری حساس برابر شباب الاهلی امارات قرار خواهد گرفت. هر دو تیم ایرانی در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر شرایط خوبی داشته‌اند و در حال حاضر تراکتور و استقلال به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی قرار دارند.

با این حال، شرایط رقابت در لیگ نخبگان آسیا با مسابقات داخلی تفاوت‌های زیادی دارد. اگرچه تراکتور و استقلال در لیگ برتر توانسته‌اند نتایج قابل قبولی کسب کنند، اما حضور در رقابت‌های آسیایی آنها را با تیم‌هایی روبه‌رو می‌کند که از نظر امکانات، بودجه و کیفیت نفرات شرایط متفاوتی دارند. تیم‌های متمول حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی فوتبال خود انجام داده‌اند و همین مسئله، کار نمایندگان ایران را در لیگ نخبگان دشوارتر می‌کند.

تنها تفاوت حضور تراکتور و استقلال؛ کار کدام نماینده ایران سخت‌تر است؟

بازی های داخلی با آسیایی متفاوت است

سیدمهدی سیدصالحی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا برابر حریفان خود اظهار داشت: بازی‌های آسیایی کاملاً با مسابقات لیگ برتر متفاوت است. به‌خصوص تیم‌های حوزه خلیج فارس در سال‌های اخیر تلاش زیادی کرده‌اند تا ساختار فوتبال خود را تغییر دهند و از بازیکنان و مربیان خارجی باکیفیت استفاده کنند. کشورهای عربستان، امارات و قطر در این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی داشته‌اند و همین موضوع باعث شده است رقابت با تیم‌های این کشورها دشوارتر شود.

استقلال کار سختی مقابل السد دارد

کارشناس فوتبال ادامه داد: السد قطر یکی از تیم‌های ریشه‌دار و قدیمی این کشور است و سال‌هاست جزو تیم‌های مدعی فوتبال قطر محسوب می‌شود. این تیم از بازیکنان ملی‌پوش خود نیز به شکل گسترده استفاده می‌کند و به همین دلیل استقلال کار سختی برابر السد خواهد داشت. باید بدانیم در مسابقات مقابل تیم‌های قطری و به‌خصوص اماراتی، شرایط به شکلی است که بازیکنان خارجی کیفیت بالایی دارند و معمولاً اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد.

سیدصالحی خاطرنشان کرد: البته از نظر کار تیمی، استقلال در هفته‌های اخیر نشان داده که شرایط خوبی دارد. درست است که در یکی دو بازی اخیر شرایط این تیم ایده‌آل نبود و با توجه به تنبیه انضباطی صالح حردانی، مقداری از چیدمان تیمی استقلال به هم خورد، اما این تیم نشان داده بازیکنانی مانند قلی‌زاده و رزاق‌نیا که فصل گذشته تجربه کمتری داشتند، امسال پخته‌تر شده‌اند و شرایط تیمی بهتری پیدا کرده‌اند. وحدت و اتحاد در استقلال دیده می‌شود و امیدوارم این تیم بتواند برابر السد نمایش قابل قبولی ارائه کند.

وی ادامه داد: تیم‌های قطری و اماراتی معمولاً فوتبال بازی می‌کنند و بازتر به میدان می‌روند. این موضوع می‌تواند به تیم‌های ایرانی فرصت بدهد تا از فضاهای خالی پشت سر مدافعان و همچنین فضای جلوی خط دفاعی آنها استفاده کنند. از سوی دیگر، اعتماد به نفس بالایی که برخی تیم‌های حوزه خلیج فارس دارند، گاهی به اعتماد به نفس بیش از اندازه تبدیل می‌شود و همین مسئله می‌تواند فرصتی برای تیم‌های ایرانی باشد تا از این نقطه ضعف استفاده کنند و به حریف ضربه بزنند.

تنها تفاوت حضور تراکتور و استقلال؛ کار کدام نماینده ایران سخت‌تر است؟

بازیکنان تراکتور تجربه بین المللی خوبی دارند

کارشناس فوتبال درباره دیدار تراکتور برابر شباب الاهلی امارات نیز گفت: تفاوت تراکتور با استقلال در این است که بازیکنان تراکتور تجربه بیشتری در مسابقات ملی و آسیایی دارند. این تیم فصل گذشته نیز عملکرد شایانی داشت و توانست در رقابت‌های آسیایی مرحله به مرحله پیش برود. به همین دلیل از نظر تجربه، تراکتور شرایط بهتری دارد.

سیدصالحی افزود: تراکتور در این مسابقه برابر تیمی بازی می‌کند که دو بازیکن ایرانی ما، سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون، در آن حضور دارند و همین موضوع تجربه و شناخت خوبی از فوتبال ایران در اختیار شباب الاهلی قرار می‌دهد. با این حال، شباب الاهلی تیم قابل احترامی است و امیدوارم تراکتور با تکیه بر بازیکنان باتجربه خود بتواند از شرایط موجود استفاده کند.

بازی های اول همیشه مهم خواهد بود

وی با اشاره به اهمیت دیدارهای ابتدایی لیگ نخبگان آسیا گفت: بازی‌های اول در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار هستند. کسب امتیاز در دیدارهای ابتدایی، چه از نظر روحی و روانی و چه از نظر ادامه مسیر مسابقات، تأثیر زیادی روی تیم‌ها دارد. اگر استقلال و تراکتور بتوانند از بازی‌های نخست امتیاز بگیرند، با روحیه بهتری مسابقات بعدی را دنبال خواهند کرد.

سیدصالحی در ادامه درباره نقاط قوت استقلال و تراکتور اظهار داشت: تراکتور از کانال‌های کناری خوبی برخوردار است و هافبک‌های خلاقی در اختیار دارد. درست است که این تیم در بازی‌های اخیر عملکرد همیشگی خود را نداشت و با توجه به شرایط مهدی ترابی، طراحی حملاتش مقداری کمرنگ‌تر شده است، اما به دلیل حضور بازیکنان رونده و نفراتی که تنوع تاکتیکی به تیم می‌دهند، تراکتور همچنان از نقاط قوت قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: هر دو تیم استقلال و تراکتور بازیکنانی دارند که می‌توانند در طراحی حملات نقش مهمی داشته باشند و از کانال‌های کناری استفاده کنند. با این حال، تفاوت اصلی این دو تیم در تجربه بازیکنان است. نفرات تراکتور تجربه بیشتری در مسابقات آسیایی و ملی دارند و برخی از آنها حتی تجربه حضور در جام جهانی را نیز در کارنامه دارند. از این نظر، کفه ترازو مقداری به سمت تراکتور سنگین‌تر است.

کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: با این وجود، هر دو تیم بازیکنان تأثیرگذار و نفراتی دارند که می‌توانند طراحی حمله خوبی انجام دهند، کانال‌های کناری را در اختیار بگیرند و با حرکت‌های خود برای حریف مشکل ایجاد کنند. تیم‌های اماراتی نیز در بسیاری از مسابقات نشان داده‌اند که در عمق خط دفاعی ضعف‌هایی دارند و استقلال و تراکتور می‌توانند از این فضاها استفاده کنند.

سیدصالحی ادامه داد: مهم‌تر از همه اینکه هر دو تیم به دنبال مالکیت توپ هستند و در کنار آن، سرعت انتقال از دفاع به حمله خوبی دارند. استقلال و تراکتور در ضدحملات و انتقال سریع توپ از فاز دفاعی به هجومی موفق هستند و حضور بازیکنان سرعتی و تکنیکی به آنها کمک می‌کند.

استقلال و تراکتور بازیکنان هجومی خوبی دارند

وی در تشریح مهره‌های هجومی استقلال گفت: استقلال بازیکنانی مانند یاسر آسانی، قلی‌زاده، سحرخیزان، کوشکی و محمدحسین اسلامی را در اختیار دارد که می‌توانند در این بخش تأثیرگذار باشند. این بازیکنان توانایی استفاده از فضاهای ایجادشده و سرعت دادن به حملات را دارند.

کارشناس فوتبال درباره تراکتور نیز اظهار داشت: تراکتور هم از مهره‌های خوبی برخوردار است؛ بازیکنانی مانند مسعود کاظمی، حسین‌زاده، شهریار مغانلو، محمد نادری، کمال و دانیال اسماعیلی‌فر می‌توانند در فاز هجومی و انتقال توپ نقش مهمی داشته باشند. بنابراین هر دو تیم از نظر مهره، ظرفیت لازم برای ایجاد موقعیت و استفاده از فضاهای حریف را دارند.

سیدصالحی افزود: تراکتور از زمانی که مهدی ترابی و هاشم‌نژاد را در اختیار ندارد، مقداری در خلق موقعیت با افت مواجه شده است، اما همچنان بازیکنان تأثیرگذاری در اختیار دارد. برای نمونه، حضور دانیال اسماعیلی‌فر در سمت چپ نشان می‌دهد که کادر فنی به دنبال استفاده از قابلیت‌های بازیکنان خود برای ایجاد تنوع در حملات است. هرچقدر بازیکنان طراح و خلاق تراکتور بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند، این تیم می‌تواند نقاط قوت خود را در دیدارهای آسیایی پررنگ‌تر کند.