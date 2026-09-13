کد خبر: 1379113
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پژوهشگر لبنانی: انصارالله بازیگر قدرتمند منطقه‌ای است/نگرانی تل‌آویو از نقش‌آفرینی یمن

6 نویسنده و پژوهشگر لبنانی در گفت وگو با شبکه خبری «العهد»، جنبش انصارالله یمن را بازیگر قدرتمند منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این جنبش در کنترل گذرگاه‌های دریایی نقش مهمی دارد و رژیم اسرائیل را نگران کرده است.

جوان آنلاین: «سامی کرکی» در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» درباره تحولات جاری در یمن گفت: «جنبش انصارالله» در یمن در حال تبدیل شدن به الگوی قدرتی است که بر عزت ملی تأکید می‌کند و به عنوان بازیگری منطقه‌ای و قدرتمند قد علم کرده است.

وی تصریح کرد: جنبش انصارالله به عاملی مهم و نقش آفرین در نبرد بر سر کنترل گذرگاه‌های دریایی بدل شده و نگرانی‌هایی را برای رژیم اسرائیل ایجاد کرده است.

کرکی با اشاره به محاصره یمن علیه عربستان به‌ویژه محاصره دریایی این کشور در پاسخ به محاصره یمن از سوی عربستان تصریح کرد: توقف صادرات نفت عربستان سعودی منجر به افزایش قیمت سوخت در سراسر منطقه و جهان خواهد شد.

وی ابراز عقیده کرد: ممکن است در آینده نزدیک شاهد تشدید تنش‌ها و درگیر شدن کشورهای حوزه خلیج فارس باشیم و جنبش انصارالله نیرویی است که نمی‌توان آن را دست‌کم گرفت.

این پژوهشگر از اختلاف بین امارات و عربستان در قبال چگونگی برخورد با پرونده یمن خبر داد و گفت: تضاد منافع میان امارات و عربستان سعودی در خصوص یمن، شکافی در اهداف و رویکردهای آنها ایجاد کرده است.

وی انصارالله یمن را جنبشی ریشه‌دار و اصیل توصیف کرد و گفت: انصارالله جنبشی با خاستگاه ایدئولوژیک است که با تکیه بر حس تعلق و وفاداری ملی، در راه دفاع از یمن و مردم آن می‌جنگد.

کرکی همچنین از نگرانی‌های رژیم اسرائیل درخصوص تحولات جاری در یمن به‌ویژه پس از کنترل کامل دولت صنعا و ارتش یمن بر آبراهه راهبردی باب‌المندب در دریای سرخ و نگرانی تل آویو از اقدام یکپارچه نیروهای مسلح یمن در کنار سایر ارکان محور مقاومت علیه این رژیم سخن گفت و تصریح کرد: رژیم اسرائیل نگران آن است که جنبش انصارالله به حمایت از جریان مقاومت در لبنان برخیزد و به درگیری‌های جاری بپیوندد.

برچسب ها: یمن ، لبنان ، جنگ لبنان
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