خروج نظامیان آمریکایی در هشتم مهر حتمی است/ عراق نیازی به نیروهای خارجی ندارد

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق در هشتم مهر ماه آینده (۳۰ سپتامبر) تاکید کرد و گفت عراق دیگر نیازی به نیروهای خارجی ندارد.

جوان آنلاین: «جواد الساعدی» گفت: سی ام سپتامبر ( هشتم مهر ماه) تاریخ تعیین‌شده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق، از جمله نیروهای مستقر در اقلیم کردستان، است و هیچ بحثی در مورد تمدید مهلت خروج وجود ندارد.

وی افزود: دولت عراق تائید کرده است که خروج نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر یک تاریخ قطعی است و هیچ بحثی در مورد تمدید آن وجود ندارد. عراق دیگر نیازی به نیروهای خارجی ندارد، زیرا دارای یک نظام امنیتی جامع است که قادر به محافظت از کشور و مقابله با هرگونه تهدیدی است.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بیان کرد: اولویت پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تجهیز و تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و توسعه قابلیت‌های آنها خواهد بود. تقویت قابلیت‌های نظامی و امنیتی برای تضمین آمادگی نیروهای عراقی و توانایی مداوم آنها در انجام وظایف خود در حفاظت از کشور ضروری است.

الساعدی تصریح کرد: عراق پیش از این با ائتلاف بین‌المللی توافق کرده بود که حداکثر تا ۳۰ سپتامبر، پس از آنکه نیروهای عراقی در قالب‌های مختلف ارتش، پلیس و نیروهای بسیج مردمی قادر به حفظ امنیت و استقرار در مناطق تحت کنترل خود شدند و نیاز به مأموریت رزمی ائتلاف بین‌المللی در عراق پایان یافت، به حضور نیروهای ائتلاف در این کشور پایان دهد.

«علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق پیش از این اعلام کرده بود که در تاریخ ۳۰ سپتامبر شاهد خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکایی از عراق خواهیم بود.

«صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز پیش از این با تاکید بر اهمیت این تاریخ، گفت: خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبتنی بر آمادگی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی است. عراق قدرت خود را در مدیریت پرونده امنیت ملی به صورت مستقل اثبات کرده است.