​​​​​​​قانونگذار آمریکایی خواستار پایان فوری جنگ تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران شد

جوان آنلاین: تامپسون در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: جنگ علیه ایران، قیمت گازوئیل را در آمریکا به بالاترین سطح خود رسانده است.
وی افزود: این هزینه اضافی در اوج فصل برداشت، فشار سنگینی بر کشاورزان ما وارد میکند و موجب افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها میشود.
این قانونگذار آمریکایی تصریح کرد: همین حالا به این جنگ پایان دهید.
به گزارش ایرنا، «رشیده طالب» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت میشیگان پیشتر در پیامی با انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که دونالد ترامپ به دلیل منافع شخصی به دنبال تداوم جنگ تجاوزکارانه خود علیه ایران است.
این قانونگذار آمریکایی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ترامپ مانند بسیاری از همکاران من، به خاطر سرمایهگذاریهایش در شرکتهای بزرگ نفتی و تسلیحاتی، شخصا از جنگ علیه ایران سود برده است.
وی افزود: مردم جان خود را از دست میدهند تا او ثروتمندتر شود؛ این بسیار شرمآور است.
این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در پیام دیگری خاطرنشان کرد: قیمت بنزین در آمریکا کاهش نخواهد یافت مگر آنکه ما حامیان جنگ بیپایانی را که در وهله اول باعث جهش سرسامآور قیمتها شدند، از قدرت کنار بزنیم.