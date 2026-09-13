نیویورک تایمز: دولت ترامپ در بن بست قرار گرفته است

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به تشدید تنش‌ها در منطقه و بسته شدن مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان، نوشت که خاورمیانه با شدیدترین بحران عرضه انرژی در چند دهه اخیر مواجه شده و دولت ترامپ در برابر این بحران در بن‌بست قرار گرفته است.

جوان آنلاین: در گزارش نیویورک تایمز آمده است: همزمان با افزایش کنترل حوثی‌ها (انصارالله) بر دریای سرخ و ادامه محدودیت شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، مسیرهای حیاتی انتقال نفت خام خلیج فارس یکی پس از دیگری در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت عربستان سعودی نیز ماه گذشته به پائین‌ترین سطح خود در دست‌کم ۱۳ سال گذشته سقوط کرده و خط لوله شرق - غرب این کشور که به عنوان جایگزین تنگه هرمز استفاده می‌شد، به دلیل حملات مکرر به طور احتیاطی متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، پیامدهای اقتصادی این بحران در حال انباشته شدن است؛ به طوری که قیمت نفت روز جمعه (۲۰ شهریور / ۱۱ سپتامبر) برای مدت کوتاهی از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد که حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است و در همین حال میانگین قیمت بنزین در آمریکا نیز از چهار دلار در هر گالن و قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفته است.

نیویورک تایمز همچنین با اشاره به اینکه درگیری‌ها در خاورمیانه اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است و چشم‌اندازی برای پایان دیپلماتیک آن دیده نمی‌شود، نوشت: تحلیلگران معتقدند دولت ترامپ گزینه‌های اندکی برای پایان دادن به جنگ یا کاهش قیمت انرژی در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، آموس هاکستین نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور بین المللی انرژی در دولت بایدن، با اشاره به وضعیت کنونی منطقه، گفت: دولت ترامپ اگرچه از ابزارهای مختلفی برای مهار قیمت نفت و بنزین استفاده کرده است اما اکنون گزینه‌های کمتری در اختیار دارد و آنها در این وضعیت گیر افتاده‌اند.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، الیوت آبرامز عضو ارشد مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی آمریکا در اظهاراتی با بیان اینکه ممکن است یک راه روشن برای خروج از این وضعیت وجود داشته باشد و آن، تسلیم شدن واشنگتن در برابر تهران است، گفت: اکنون ترامپ باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا حاضر است برای عبور از انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده چنین امتیازی به ایران بدهد؟

به گزاررش ایرنا، سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش تر با تشریح عملیات علیه نیروهای سعودی گفت که در جریان این عملیات مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد و هفت لشکر نظامی نیروهای دشمن شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفت.

یحیی سریع در بیانیه ای اعلام کرد: در تاریخ ۳ سپتامبر، با مشارکت قابل توجه مردم و قبایل آزاد عملیاتی را آغاز کردیم که این عملیات گسترده و ویژه با هدف بیرون راندن مزدوران سعودی در برخی مناطق ساحل غربی و از چندین محور انجام شد.

وی افزود: مزدوران سعودی به دنبال سیطره بر جغرافیای یمن و اشغال آن مرتکب جنایات شنیع علیه شهروندان یمن شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: این عملیات با وجود پوشش هوایی سنگین دشمن سعودی و حمایت گسترده از مزدورانش کاملا موفقیت آمیز بود و این چتر هوایی نیز در روند عملیات تاثیری نداشت.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن از سوی یحیی سریع قرائت شد ،آمده است:

اول: نیروهای دشمن سعودی از شش منطقه در استان‌های تعز و حدیده که مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع را دربر می گرفت، بیرون رانده شدند که به لطف خدا اکنون امن و باثبات هستند.

دوم: هفت لشکر نظامی نیروهای دشمن سعودی، شامل ۳۸ تیپ، هدف قرار گرفتند و صدها نفر از اعضای آنها کشته، اسیر یا زخمی شدند.

سوم: تعدادی از اسیران عزیز ما که سال‌ها توسط مزدوران دشمن سعودی در ساحل غربی اسیر بودند، آزاد شدند.

چهارم: نیروهای مسلح، به لطف خدا، ۳۲ عملیات برای رهگیری و مقابله با هواپیماهای سعودی انجام دادند و ۹ هواپیما را سرنگون کردند.

یحیی سریع تاکید کرد: درود بر ارتش بزرگ و شجاع ما به خاطر مبارزه و فداکاری‌های عظیمش در راه خدا، دفاع از مردم و کشورمان. درود بر مردم عزیز و قبایل آزاده آنها به خاطر حمایت و کمکشان به نیروهای مسلح در نبرد برای آزادی و استقلال. تاکید می کنیم که کشتیرانی برای همه شرکت ها به غیر از کشتی های سعودی که قبلا مشمول ممنوعیت بوده اند، امن است.

وی اضافه کرد: در راستای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و در هم کوبیدن مواضع دشمن سعودی و نیز تثبیت معادله «تشدید در برابر تشدید» تا توقف حملات و رفع محاصره ملت ما ادامه خواهیم داد.