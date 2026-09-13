کد خبر: 1379107
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
ورزش » ساير

تمهیدات امنیتی عراقی ها برای بازی استقلال؛ آماده باش کامل در بصره

تیم استقلال رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره از آمادگی کامل نهادهای امنیتی برای برگزاری دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در لیگ نخبگان آسیا خبر داد.

جوان آنلاین: تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا باید شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت قاسم الحاتمی از عمان در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق رو در روی هم قرار گیرند.

به گزارش مهر، عقیل الفریجی رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره عراق درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر اظهار داشت: جلسه امنیتی و هماهنگی‌های مقدماتی برای استقبال و برگزاری دیدار استقلال ایران و السد قطر برگزار شده است.

وی افزود: این مسابقه در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود و تیم ایرانی ورزشگاه بین‌المللی جذع النخله در شهر بصره را به‌عنوان محل برگزاری دیدارهای خود در این رقابت‌ها انتخاب کرده است.

رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره ادامه داد: تیم السد قطر امروز وارد شهر بصره خواهد شد و تیم استقلال نیز روز گذشته برای برگزاری این مسابقه وارد بصره شده است. بر همین اساس روز گذشته جلسه هماهنگی و همچنین جلسه امنیتی برگزار کردیم و در این نشست تمامی اقدامات و تمهیدات لازم و همچنین الزامات موردنیاز برای برگزاری مسابقه مورد بررسی قرار گرفت.

الفریجی با اشاره به روند آماده‌سازی مجموعه ورزشی بصره گفت: کارها در مجموعه ورزشی با جدیت در حال انجام است. شهرداری بصره و اداره ورزش و جوانان این شهر نیز در روند آماده‌سازی و فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری مسابقه مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی نیز در ورزشگاه حضور داشتند و آمادگی خود را برای تأمین امنیت این دیدار اعلام کرده‌اند. همه مجموعه‌های مربوطه برای برگزاری مسابقه آماده هستند و تلاش می‌کنیم تمامی الزامات لازم برای میزبانی مناسب از این دیدار فراهم شود.

رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری بصره در پایان گفت: ان شاالله این مسابقه شامگاه دوشنبه در شهر بصره و در ورزشگاه بین‌المللی جذع النخله برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم استقلال ، السد قطر ، لیگ نخبگان آسیا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

بدون شرح

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار