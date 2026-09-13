در سایه تنش میان کانادا و آمریکا، مارک کارنی به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان عضو وابسته است.

جوان آنلاین: وال استریت ژورنال گزارش داد که مارک کارنی نخست وزیر کانادا پیشنهاد داده است کشورش به عضویت وابسته اتحادیه اروپا درآید. این اقدام می تواند روند گرایش کانادا به سمت اروپا بعد از شکست مذاکرات تجاری با آمریکا را تسریع بخشد.

به گزارش مهر، عضو وابسته یعنی کشوری که به صورت کامل به عضویت اتحادیه اروپا در نیامده است اما می تواند در بخش هایی از ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه همکاری داشته باشد.

وال استریت ژورنال اضافه کرد که کارنی با یک ائتلاف اضطراری، حرکت کانادا به سمت اروپا را تسریع بخشیده و از سران اروپا خواسته یک لقب جدید به این کشور اعطا کنند؛ عضو وابسته در اتحادیه اروپا.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کرده اند که اتحادیه اروپا از این پیشنهاد استقبال کرده و کارنی طی ماه های گذشته مذاکرات پشت درهای بسته با سران مطرح اروپا از جمله فرانسه و انگلیس انجام داده است.

دو طرف در حال بررسی امکان ارتباط کانادا با بازار اروپا به ارزش ۲۱ تریلیون دلار در بخش های صنایع دفاعی، انرژی، هوش مصنوعی و معادن هستند.

بحث و بررسی ها در خصوص کشیدن کابل های دریایی میان اروپا و کانادا در کنار ساخت مراکز داده مشترک و شبکه های ماهواره ای و صادرات گاز کانادا به اروپا به دور از آمریکا در جریان است.

ممکن است اتحادیه اروپا از کانادا بخواهد در بودجه این اتحادیه مشارکت کرده و مجوز ساخت پایگاه های داخلی اتحادیه در خاک این کشور را صادر کند.

لازم به ذکر است که روابط تجاری میان کانادا و آمریکا به دلیل اعمال تعرفه های گمرکی از سوی دولت ترامپ به شدت متشنج شده است.