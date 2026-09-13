هشدار نسبت به تحرکات داخلی در عراق برای احیای داعش

نماینده سابق عراق نسبت به تحرکات جاری برای عقب راندن نیروهای حشد شعبی از مناطق نزدیک به اقلیم کردستان عراق با هدف حمایت از تروریست های داعشی هشدار داد.

جوان آنلاین: جاسم البیاتی نماینده سابق عراق تاکید کرد: ما شاهد تحرکاتی برای بیرون راندن نیروهای حشد شعبی از تمام مناطق نزدیک به اقلیم کردستان عراق هستیم.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: برخی جریان ها در تلاش هستند نیروهای حشد شعبی را از تلعفر تا خانقین بیرون کنند به طوری که شاهد وقوع حملات مکرر و آشکار علیه این نیروها در مناطق مذکور هستیم.

البیاتی تصریح کرد: این جریان ها از تشکیلات تروریستی داعش سود می برند و به دنبال احیای مجدد این تشکیلات هستند تا اوضاع امنیتی مناطق همجوار با اقلیم کردستان عراق را متشنج کنند.

وی گفت: مرزهای مشترک با سوریه تبدیل به بخشی از منبع حمایت از تروریست ها شده و عناصر داعشی در این مناطق فعال هستند.