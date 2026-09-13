کد خبر: 1379102
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

متخصصان روس اتم در راه ایران / تعمیرات نیروگاه بوشهر در دستور کار

نیروگاه بوشهر مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم گفت: تعدادی از متخصصان این شرکت در چارچوب تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر وارد ایران خواهند شد.

جوان آنلاین: الکسی لیخاچف در حاشیه اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو، افزود: تاکنون ۴۷ متخصص این شرکت به نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران بازگشته‌اند و قرار است تعداد آنها به ۱۵۰ نفر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم پیش تر با اشاره به بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در دیدار روز سه‌شنبه دهم شهریور ماه رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سران همکاری شانگهای در بیشکک، گفته بود: اوضاع در این نیروگاه هم‌اینک آرام است.

‌وی افزود:‌ متخصصان روس‌اتم از اواسط ماه سپتامبر (شهریور - مهر ۱۴۰۵) کار تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده را برای تعویض مجموعه‌های سوخت در نیروگاه هسته‌ای فعال بوشهر در ایران آغاز خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت روس‌اتم گفت: سوخت هسته‌ای برای جایگزینی بخشی از مجموعه‌های سوختی، به نیروگاه اتمی بوشهر تحویل داده شده است.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب، همکاران ما نه تنها در حال ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر هستند، بلکه تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده واحد نخست این نیروگاه را نیز آغاز کرده‌اند.

برچسب ها: نیروگاه بوشهر ، روسیه ، هسته ای
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