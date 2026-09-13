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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پشت پرده فشار آمریکا بر خلبان هواپیمای سرنگون شده در ایران برای تغییر روایت جنگ

هواپیما شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان از فشار وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) بر خلبان جنگنده اف-۱۵ سرنگون‌شده بر فراز ایران برای حضور در برنامه تلویزیونی «۶۰ دقیقه» پرده برداشت؛ فشاری که در بحبوحه جنگ فرسایشی آمریکا علیه ایران، با هدف شکل دادن به روایت این وزارتخانه از جنگ و نمایش عملیات نجات به عنوان یک موفقیت نظامی صورت گرفت.

جوان آنلاین: شبکه سی‌ان‌ان روز شنبه به وقت محلی به نقل از چند منبع مطلع افزود: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا و منصوبان سیاسی در وزارتخانه او برای حضور دو خدمه یک فروند اف-۱۵ که در ماه آوریل بر فراز ایران سرنگون شده بود، در برنامه «۶۰ دقیقه» درباره عملیات نجات پس از آن، فشار آوردند.

به گفته سه منبع، هر نظامی آمریکایی در ابتدا درباره انجام این مصاحبه ابراز تردید کردند و یکی از آنها حتی درباره احتمال اینکه برای حضور در این برنامه دستور داده شده باشد، ابراز نگرانی کرد. مقام‌های نظامی نیز نسبت به افشای جزئیات محرمانه عملیات نجات نگران بودند.

دو منبع گفتند که منصوبان سیاسی در دفتر هگست قاطعانه اصرار داشتند که هر دو خدمه برای مصاحبه حاضر شوند.

سی‌ان‌ان افزود: اما منابع گفتند پس از آنکه دو بازمانده نگرانی‌های خود را مطرح کردند، هگست به صورت خصوصی با آنها دیدار کرد و از آنها پرسید که آیا می‌خواهند در برنامه شرکت کنند یاخیر؟

در نتیجه، یکی از خلبانان که «براوو» نامیده شده است، پذیرفت مقابل دوربین بنشیند و درباره تجربه خود صحبت کند، در حالی که خلبان دیگر، «آلفا» از شرکت در گزارش «۶۰ دقیقه» خودداری کرد.

پنتاگون هویت این دو نظالمی را به صورت عمومی اعلام نکرده است و سی‌ان‌ان نیز نتوانسته به طور مستقل هویت آنها را مشخص کند تا برای دریافت نظر با آنها تماس بگیرد.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: این ماجرا نشان می‌دهد دفتر هگست چگونه در تلاش است روایت مربوط به جنگ ایران را شکل دهد؛ جنگی که به طور فزاینده‌ای با کاهش حمایت عمومی افکار عمومی مواجه شده و بر وزیر جنگ فشار وارد کرده است تا پیروزی را اعلام کند.

این ماجرا همچنین نشان می‌دهد که هگست در این تلاش نقشی غیرمعمول و مستقیم داشته است؛ او در روند برنامه‌ریزی مصاحبه «۶۰ دقیقه» بسیار فراتر از حد معمول یک وزیر جنگ، درگیر بوده است.

«شان پارنل» سخنگوی ارشد پنتاگون در پاسخ به سی‌ان‌ان درباره برنامه‌ریزی برای این بخش گفت: «تمام این داستان یک دروغ محض است.»

وی افزود: «تصمیم برای شرکت در مصاحبه فقط و فقط بر عهده هر خلبان بود، چون این داستان آنهاست. همان‌طور که سی‌ان‌ان اشاره می‌کند، یکی از خلبانان تصمیم گرفت شرکت کند و دیگری این کار را نکرد. علاوه بر این، وزارتخانه با دقت زیادی اطمینان حاصل کرد که امنیت عملیاتی، منابع و روش‌ها محافظت شوند.»

سخنگوی پنتاگون مدعی شد: مطرح کردن خلاف این موضوع، تحقیر تک‌تک اعضای نیروهای مسلح ماست که در این مصاحبه شرکت و از آن حمایت کردند. القای خلاف این موضوع، خدشه وارد کردن به شان و اعتبار تک‌تک اعضای نیروهای نظامی ماست که در این مصاحبه شرکت و از آن حمایت کردند.

برچسب ها: هواپیما ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
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