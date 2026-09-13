جوان آنلاین: وارن در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: به عنوان جدیدترین نتیجه جنگ ترامپ علیه ایران، تورم در بخش عمدهفروشی در ایالات متحده به دلیل این جنگ افزایش یافته است.
وی افزود: این به معنای قیمتهای بالاتر در فروشگاههای مواد غذایی برای آمریکاییهاست.
این قانونگذار آمریکایی همچنین در پیام دیگری با اشاره به ادعای جدید رئیس جمهور آمریکا درباره زمان پایان درگیریها در خاورمیانه، نوشت: ترامپ ادعا میکند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای پایان مییابد اما در پشت درهای بسته مقامهای ارشد او فکر میکنند این جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوریاش ادامه خواهد یافت.
وارن در ادامه تصریح کرد: ترامپ پای آمریکاییها را به جنگ بیپایان دیگری باز کرد.