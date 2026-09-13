قانونگذار آمریکایی: ترامپ به دلیل منافع شخصی به دنبال تداوم جنگ علیه ایران است

«رشیده طالب» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت میشیگان در پیامی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که دونالد ترامپ به دلیل منافع شخصی به دنبال تداوم جنگ تجاوزکارانه خود علیه ایران است.

جوان آنلاین: این قانونگذار آمریکایی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ترامپ مانند بسیاری از همکاران من، به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایش در شرکت‌های بزرگ نفتی و تسلیحاتی، شخصا از جنگ علیه ایران سود برده است.

وی افزود: مردم جان خود را از دست می‌دهند تا او ثروتمندتر شود؛ این بسیار شرم‌آور است.

این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در پیام دیگری خاطرنشان کرد: قیمت بنزین در آمریکا کاهش نخواهد یافت مگر آنکه ما حامیان جنگ بی‌پایانی را که در وهله اول باعث جهش سرسام‌آور قیمت‌ها شدند، از قدرت کنار بزنیم.