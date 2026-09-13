قانونگذار آمریکایی: ترامپ به دلیل منافع شخصی به دنبال تداوم جنگ علیه ایران است

جوان آنلاین: این قانونگذار آمریکایی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ترامپ مانند بسیاری از همکاران من، به خاطر سرمایهگذاریهایش در شرکتهای بزرگ نفتی و تسلیحاتی، شخصا از جنگ علیه ایران سود برده است.
وی افزود: مردم جان خود را از دست میدهند تا او ثروتمندتر شود؛ این بسیار شرمآور است.
این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در پیام دیگری خاطرنشان کرد: قیمت بنزین در آمریکا کاهش نخواهد یافت مگر آنکه ما حامیان جنگ بیپایانی را که در وهله اول باعث جهش سرسامآور قیمتها شدند، از قدرت کنار بزنیم.