مدیرعامل پرسپولیس گفت: منتظریم ببینیم آیا با باشگاه‌هایی که بازیکنان‌شان را در اختیار تیم امید نگذاشتند، برخورد خواهد شد یا نه؛ به نظر من برنامه‌ریزی به شکلی بود که نوار پیروزی‌های پرسپولیس قطع شود.

جوان آنلاین: پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس در واکنش به لغو دیدار این تیم در هفته هفتم لیگ برتر برابر خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: ما همیشه به دنبال تعامل با فدراسیون و ارکان آن بوده‌ایم، اما مهم‌تر از همه برای ما حفظ حق و حقوق باشگاه پرسپولیس است.

وی افزود: ما سه بازیکن در اختیار تیم امید گذاشتیم، در حالی که دو بازیکن‌مان، زارع و عمری، مصدوم بودند. هیچ درخواستی برای لغو بازی با خیبر نداشتیم، اما بازی تیمی که یک بازیکن ملی‌پوش داشت لغو شد. نمی‌دانم این تصمیم بر اساس چه مصوبه‌ای گرفته شده است.

مدیر عامل پرسپولیس خاطر نشان کرد: به ما اعلام شده بود اگر باشگاه یا بازیکنی با تیم امید همکاری نکند، طبق ماده ۳۸ مقررات انضباطی با آن برخورد می‌شود. منتظریم ببینیم آیا با باشگاه‌هایی که بازیکنان‌شان را در اختیار تیم امید نگذاشتند، برخورد خواهد شد یا نه. به نظر من برنامه‌ریزی به شکلی بود که نوار پیروزی‌های پرسپولیس قطع شود.

حدادی در واکنش به ادعای باشگاه استقلال در مورد معرفی این تیم به عنوان قهرمان لیگ بیست و پنجم گفت: لیگ تمام نشده و این موضوع رسما به تمام نهادهای نظارتی از جمله AFC این موضوع منتقل شده و با توجه به باقی ماندن ۸ هفته از رقابت‌ها، دادن جام قهرمانی به تیمی که خیلی آرزوی آن را دارد در حالی که پرسپولیس در ۸ سال اخیر ۶ قهرمانی دارد؛ خیلی منطقی نیست.