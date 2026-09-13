جوان آنلاین: نهاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق با صدور بیانیه‌ای از بازگشایی مرز برای تردد مسافران و فعالیت‌های تجاری در چند گذرگاه مرزی خبر داد.

بر اساس گزارش این نهاد امنیتی عراق، جریان تردد و مبادلات تجاری با طرف ایرانی متوقف نشده و در دو گذرگاه «زرباطیه» و «المنذریة» به صورت شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) در جریان است.

مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق با انتشار بیانیه‌ای فعالیت برخی گذرگاههای مرزی را به شرح زیر اعلام کرد:

ازسرگیری تردد مسافران در دو گذرگاه (الشیب و شلمچه) از صبح روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) ساعت ۶:۰۰ صبح.

آغاز مجدد فعالیت تبادل تجاری در گذرگاه شلمچه از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) ساعت ۶:۰۰ صبح.

برقراری مجدد تبادل تجاری در گذرگاه مندلی از روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) ساعت ۶:۰۰ صبح.

فعالیت مجدد تبادل تجاری در گذرگاه مرزی الشیب روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) ساعت ۶:۰۰ صبح.