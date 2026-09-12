آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جوان آنلاین: نشریه «فارن افرز» در تحلیلی به قلم «نیت سوانسون» نوشت: جنگ اخیر در ایران ممکن است نقطه پایانی بر الگوی سنتی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی باشد.
به گزارش ایرنا، سوانسون با اشاره به حدود ۵۰ سال رویارویی میان واشنگتن و تهران، گفت که ساختار جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته سیاستگذاران آمریکایی را با چالش مواجه کرده است.
وی تاکید کرد اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت آمریکا پیشفرضهای خود درباره جمهوری اسلامی را مورد بازنگری قرار دهد.
این تحلیلگر آمریکایی همچنین نوشت: «بهترین کاری که واشنگتن در این مرحله میتواند انجام دهد، این است که پیش از اقدام، فکر کند.»
به نوشته فارن افرز، پیامدهای جنگ اخیر میتواند دولتهای آینده آمریکا را ناگزیر کند در شیوه برخورد با ایران و سیاستهای چند دهه گذشته خود تجدیدنظر کنند.