در پی بازنشر تصاویری از ازدحام کامیون‌ها و مسافران در مرز بازرگان و طرح ادعا‌هایی مبنی بر انسداد مرز از سوی ترکیه و عراق و توقف پرواز‌های ایران به عراق، روز گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تکذیب این اخبار، از برقراری پرواز‌های ایران به نجف و بغداد طبق برنامه خبر داد

جوان آنلاین: در پی بازنشر تصاویری از ازدحام کامیون‌ها و مسافران در مرز بازرگان و طرح ادعا‌هایی مبنی بر انسداد مرز از سوی ترکیه و عراق و توقف پرواز‌های ایران به عراق، روز گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تکذیب این اخبار، از برقراری پرواز‌های ایران به نجف و بغداد طبق برنامه خبر داد. همچنین فرماندار ماکو با تأکید بر اینکه مرز بازرگان بدون وقفه در حال فعالیت است، تصریح کرد: افزایش سطح رونق تجاری و مرزی در مرز بازرگان، موجب شده است که به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه، گاهی کندی‌هایی در روند تردد مشاهده شود. حجم سنگین تردد تجار، بازرگانان و خودرو‌ها به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در گمرک «گوربولاک» ترکیه، در مقاطعی به کندی جریان عبور انجامیده است.



در دو روز گذشته تصاویری از انسداد مرز بازرگان (مرز ایران و ترکیه) و مرز‌های شلمچه و چذابه (مرز ایران و عراق) از سوی برخی کاربران منتشر شد و به بروز برخی شایعات در فضای مجازی دامن زد. برخی از کاربران فضای مجازی با انتشار فیلم‌هایی از ازدحام جمعیت ایرانیان در مرز بازرگان برای ورود به کشور ترکیه مدعی شدند که دولت ترکیه مرز زمینی خود را بسته است. همزمان همین کاربران از تعطیلی تمامی مرز‌های زمینی و پرواز‌های ایران و عراق خبر دادند و تحلیل‌های آبکی و غیرمنطقی خود را از احتمال وقوع جنگ و تحریم ایران از سوی همسایگانش به خورد مخاطبان زودباورشان دادند.

داستان از این قرار بود که بامداد روز جمعه، منابع عراقی از تعلیق ناگهانی فعالیت گذرگاه مرزی شلمچه و توقف تردد در این پایانه به صورت موقت خبر دادند. در پی این تصمیم، روند عبور مسافران و خودرو‌ها متوقف شده و شماری از شهروندان عراقی در نزدیکی پایانه مرزی سرگردان مانده‌اند. در ادامه حواشی انتشار این خبر ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ضمن تأیید اخبار مربوط به بسته شدن موقت مرز‌های شلمچه و چذابه گفت: از کلیه تجار، رانندگان و مسافرین محترم تقاضا می‌شود تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مرز‌های شلمچه و چذابه خودداری فرمایند. در پی بروز این اتفاق، روز گذشته، مقامات ایرانی و عراقی با ساماندهی عبور و مرور مسافران و حمل‌ونقل بار تلاش کردند شرایط را به ثبات برسانند. در این خصوص، سفیر ایران در عراق ظهر روز گذشته از فعالیت مرز‌های خسروی و مهران خبر داد و دلایل تعطیلی دو مرز شلمچه و چذابه را تشریح کرد. «محمدکاظم آل‌صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره رایزنی‌ها در خصوص بسته‌شدن مرز‌های چذابه و شلمچه از سوی عراق گفت: در این خصوص با مسئولین رده‌بالای عراق در حال رایزنی هستیم، در زمان حاضر مرز‌های مهران و خسروی برای تردد باز هستند.

وی تأکید کرد: گفته می‌شود این تصمیم توسط نخست‌وزیر عراق در رابطه با عملیاتی که علیه عربستان از داخل خاک عراق اتفاق افتاده انجام شده، اگر چنین چیزی هم رخ داده باشد، این مسئله ارتباط مستقیم با مرز‌ها ندارد و هم‌اکنون تعداد زیادی از اتباع عراق که برای زیارت یا درمان به جمهوری اسلامی سفر کرده بودند، پشت مرز‌ها مانده‌اند.

عراق بستن مرز‌های تجاری با ایران را رد کرد

همچنین، عصر روز گذشته رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، شایعات درباره بستن مرز‌های تجاری با ایران را رد کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در برخی گذرگاه‌ها موقتی و با اهداف سازمانی و آماده‌سازی صورت گرفته است. از ظهر دیروز هر دو مرز چذابه و شلمچه به‌صورت موقت بازگشایی شده تا زائران ایرانی و اتباع عراقی بتوانند تردد کنند. این بازگشایی به مدت دو تا سه ساعت خواهد بود و پس از آن مرز مجدداً بسته می‌شود.

عمر الوائلی در گفت‌و‌گو با رسانه‌های عراقی تصریح کرد: «حرکت عبور و مرور و تجارت با طرف ایرانی متوقف نشده و در گذرگاه‌های زرباطیه (مهران) و منذریه (خسروی) به‌صورت ۲۴ ساعته ادامه دارد.» وی درباره ماهیت اقدامات انجام‌شده در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه (الشیب) افزود: اقدامات انجام شده در برخی گذرگاه‌های مرزی با طرف ایرانی، اقداماتی موقتی است که با اهداف سازمانی و آماده‌سازی صورت گرفته و هدف آن ساماندهی مجدد کار در این گذرگاه‌ها، افزایش سطح آمادگی و توسعه سازوکار‌های بازرسی و کنترل است تا جریان روان مسافران و کالا بر اساس رویه‌های مصوب تضمین شود. الوائلی تأکید کرد: در حال تکمیل الزامات سازمانی و آماده‌سازی در سایر گذرگاه‌ها هستیم تا پس از اتمام رویه‌های لازم، زمینه برای از سرگیری فعالیت فراهم شود.

تکذیب تعطیلی مرز مهران

همچنین برخی خبر‌های تأیید نشده از بسته شدن مرز مهران یکی از مهم‌ترین مرز‌های مشترک ایران و عراق خبر می‌دادند که پس از مدتی حیدر نعمتی، فرماندار مهران آن را تکذیب کرد. براساس خبری که ایرنا آن را منتشر کرده، فرماندار مهران تأکید کرده است هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود و خروج مسافران، زائران یا جابه‌جایی کالا در این مرز وجود ندارد و اخبار منتشر شده مبنی بر تعطیلی آن، بی‌اساس است. فرماندار مهران در ادامه بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، ۱۷ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده که نشان‌دهنده جریان عادی و روان تردد در این پایانه بین‌المللی است. نعمتی گفت: این گذرگاه مرزی همچنان به عنوان یک مسیر امن و فعال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

پرواز‌های نجف و بغداد طبق برنامه برقرار است

همچنین در پی انتشار شایعات متعدد در فضای مجازی و دامن زدن اخبار نادرست انسداد مرز‌های ایران و عراق، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأیید پایداری عملیات پروازی به عراق گفت: تمامی پرواز‌های ایران به مقاصد نجف و بغداد مطابق با زمان‌بندی دقیق شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام است. به گزارش مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأیید پایداری عملیات پروازی به عراق گفت: مسافران می‌توانند طبق برنامه اعلام‌شده توسط شرکت‌های هواپیمایی، سفر خود را به نجف و بغداد با اطمینان کامل انجام دهند. شیرودی با اشاره به پایش دقیق و مستمر شرایط عملیاتی در منطقه ادامه داد: وضعیت پرواز‌ها به‌طور لحظه‌ای زیر نظر متخصصان سازمان هواپیمایی قرار دارد تا در صورت هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی رسمی و به‌موقع صورت گیرد.

ایران اصلاً پروازی به بصره نداشته که لغو شود

علی کاشانی حیدری، مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: ایران اصلاً پروازی به بصره نداشته که لغو شده باشد و پرواز‌های ایران به نجف و بغداد و بالعکس نیز هم‌اکنون طبق برنامه در حال انجام است.



هیچ مرزی از سمت ترکیه بسته نشده است

صبح دیروز برخی صفحه‌های فضای مجازی با انتشار تصاویری از ازدحام در مرز بازرگان خبری مبنی بر تعطیلی این مرز از سوی ترکیه منتشر کردند. مرز بازرگان در شهرستان ماکو، یکی از استراتژیک‌ترین و پرترددترین نقاط مرزی ایران با کشور ترکیه و از این طریق با اروپا محسوب می‌شود. این مرز نقش کلیدی در تبادلات کالا، مسافرت‌های بین‌المللی و اقتصاد منطقه ایفا می‌کند.

سهلا تاج‌فر، فرماندار ماکو این شایعات را قویاً تکذیب کرد و با تأکید بر اینکه مرز بازرگان بدون وقفه در حال فعالیت است، گفت: حجم سنگین تردد تجار، بازرگانان و خودرو‌ها به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در گمرک «گوربولاک» ترکیه، در مقاطعی به کندی جریان عبور انجامیده است. فرمانداری ماکو و استانداری آذربایجان غربی با ارزیابی میدانی چالش‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف ترک، تسهیل فرایند پذیرش و روان‌سازی تردد در این معبر استراتژیک را در دستور کار قرار داده‌اند. مسئولان ترکیه نیز شایعه بسته شدن مرز زمینی و هوایی ترکیه با ایران را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از آنکارا، در پی انتشار شایعات در فضای مجازی مبنی بر بسته شدن مرز زمینی و هوایی ترکیه با ایران و دیده شدن جنگنده‌های ترکیه روی رادار‌ها در خط مرزی ایران، این موضوع از سوی مقامات رسمی در شرکت ترکیش ایر و اداره گمرک زمینی ترکیه در مرز گوربولاک (نقطه مقابل مرز بازرگان در ماکو) تکذیب شد. به گفته مقامات ترکیه، پرواز هواپیما‌ها از شهر‌های مختلف ترکیه به ایران و تردد خودرو‌ها در مرز زمینی دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. شهلا تاج‌فر در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: افزایش سطح رونق تجاری و مرزی در مرز بازرگان، موجب شده است که به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه، گاهی کندی‌هایی در روند تردد مشاهده شود.

وی ادامه داد: دیروز نیز ساعاتی حجم تردد تجار، بازرگانان و مرزنشینان در این منطقه به شدت افزایش یافت و برخی اخبار کذب مبنی بر تعطیلی مرز از سوی ترکیه مطرح شد که تکذیب می‌شود. فرماندار ماکو با اشاره به پیگیری مشکلات موجود افزود: جزئیات مربوط به چالش‌های موجود بررسی شده و جهت پیگیری‌های لازم، گزارش آنها به استانداری آذربایجان غربی ارائه شده است.