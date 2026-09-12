رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت: نظام تک‌قطبی در روابط بین‌الملل که در خدمت گروه محدودی از کشورها بود، به گذشته پیوسته است.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست سران بریکس در دهلی‌نو خواستار گسترش شورای امنیت سازمان ملل و مشارکت بیشتر کشورهای جنوب جهانی در سازوکارهای حکمرانی جهانی شد.

به گزارش مهر، پوتین روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت: نظام تک‌قطبی در روابط بین‌الملل که در خدمت گروه محدودی از کشورها بود، به گذشته پیوسته و توازن قدرت در جهان به سود مراکز جدید رشد در جنوب جهانی و شرق در حال تغییر است.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: در شرایط شکل‌گیری نظم چندقطبی جهانی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است برای تقویت چندجانبه‌گرایی واقعی همکاری شود، کشورهای بیشتری در سازوکارهای حکمرانی جهانی و فعالیت نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلی بین‌المللی مشارکت کنند و برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای جدی و تضمین صلح و ثبات بین‌المللی تلاش شود.

پوتین با اشاره به بریکس گفت که این گروه «بزرگ‌ترین تشکل جهان» است و کشورهای عضو آن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند. او افزود کشورهای عضو بریکس حدود یک‌سوم مساحت خشکی‌های جهان را شامل می شوند و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهای عضو این گروه زندگی می‌کنند.

او همچنین گفت: اعضای بریکس به تعمیق همکاری در حوزه‌های اصلی از جمله سیاست و امنیت، اقتصاد و امور مالی، فرهنگ و مسائل بشردوستانه ادامه می‌دهند.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که مشارکت در بریکس همواره بر اصول برابری، حسن همجواری و در نظر گرفتن متقابل منافع کشورها استوار است و جایگاه و نفوذ این گروه در جهان به‌طور پیوسته در حال افزایش است.