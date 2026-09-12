شی جین‌پینگ در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت پکن آماده کمک به کاهش تنش‌هاست و آمادگی دارد با دیگر کشورهای عضو بریکس برای دستیابی به صلح در خاورمیانه همکاری کند.

جوان آنلاین: شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو، جنگ در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس را عامل «خسارات سنگین» برای مردم منطقه دانست و اعلام کرد چین در سال ۲۰۲۷ ریاست بریکس را برعهده خواهد گرفت و میزبان نشست بعدی این گروه خواهد بود.

شی جین‌پینگ روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت جنگ در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس خسارات سنگینی به مردم سراسر منطقه وارد کرده است و درگیری نظامی در راستای منافع جامعه بین‌المللی نیست.

رئیس‌جمهور چین گفت پکن آماده کمک به کاهش تنش‌هاست و آمادگی دارد با دیگر کشورهای عضو بریکس برای دستیابی به صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همکاری کند.

شی همچنین اعلام کرد چین در سال ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای بریکس را برعهده خواهد گرفت و میزبان نوزدهمین نشست سران این گروه خواهد بود.

او با اشاره به نقش بریکس گفت سازوکار همکاری این گروه به «تأثیرگذارترین بستر جهان برای همکاری میان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه» تبدیل شده است.

هجدهمین نشست سران بریکس روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی‌نو برگزار می‌شود و هند ریاست دوره‌ای این گروه را در سال ۲۰۲۶ برعهده دارد.