تبریک نجباء عراق به‌ مناسبت فتوحات جدید انصارالله

جوان آنلاین: شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء عراق با انتشار پستی در ایکس نوشت: به برادران انصارالله در یمنِ همسایه، تبریک می‌گوییم و با افتخار و غرور شاهد سربلندی ملت یمن هستیم که با پیروزی‌های خود نشان دادند پایبندی به اصول و اعتقادات، نه با تبلیغات گمراه‌کننده و تحریف حقایق، بلکه با عمل و اقدام رادمردان صورت می‌گیرد و به جهان ثابت کردند استکبار و مزدورانش، از تار عنکبوت سست‌ترند.

وی افزود: این پیروزی آشکار را در تقارن با سالگرد ۱۱ سپتامبر تبریک می‌گوییم؛ روزی که آمریکا با دروغ و تهمت، آن را بهانه‌ای برای طرح ادعای مبارزه با تروریسم تکفیری قرار داد؛ در حالی که برای همانها کشور ایجاد می‌کند و از جنایات‌شان در منطقه برای پیشبرد اهداف خود پشتیبانی می‌کند.