چین رئیس بریکس ۲۰۲۷ شد/ شی: بریکس قاطعانه در سمت درست تاریخ بایستد

جوان آنلاین: براساس گزارش ریا نووستی، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، در نشست بریکس که در دهلی نو در حال برگزاری است، اعلام کرد که چین در سال ۲۰۲۷ ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان نوزدهمین اجلاس این اتحادیه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، شی در اجلاس بریکس اظهار داشت که جنگ در خاورمیانه «با منافع مشترک جامعه جهانی همسو نیست» و از این گروه خواست تا «قاطعانه در سمت درست تاریخ بایستد.»
شی همچنین درباره تحولات غرب آسیا گفت: «چین آماده است با کشورهای عضو بریکس برای کمک به برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همکاری کند.»
اعلام آمادگی او در میانه درگیریهای عربستان سعودی و انصارالله یمن که بهتازگی به کنترل کامل این گروه بر تنگه بابالمندب منجر شده است، همچنین پابرجا بودن محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا علیه ایران و وضعیت نامعلوم جنگ غیرقانونی واشنگتن علیه ایران مطرح شده است.
رئیسجمهور چین همچنین گفت که بریکس در دو دهه گذشته به تاثیرگذارترین بستر همکاری برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
بریکس یک اتحادیه بیندولتی است که در سال ۲۰۰۶ توسط برزیل، روسیه، هند و چین تاسیس شد و آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱ به آن پیوست. از سال ۲۰۲۴ چندین کشور دیگر نیز به بریکس پیوستهاند. هند امسال ریاست دورهای بریکس را بر عهده دارد.
هجدهمین اجلاس بریکس در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر(۲۱ و ۲۲ شهریور) در دهلی نو برگزار میشود.