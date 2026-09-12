روسیه در یک سال گذشته تعداد ۷۸ کلاهک به کلاهک‌های هسته‌ای خود افزوده و با رسیدن به رقم یک هزار و ۷۹۶ کلاهک، این تعداد را به بالاترین سطح ۹ سال گذشته رسانده است.

جوان آنلاین: روزنامه دیلی میل نوشت: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه تعداد کلاهک‌های هسته‌ای زرادخانه این کشور را افزایش داده و به کشورهای ناتو نیز هشدار داده است که اعزام نیرو به اوکراین «به معنای جنگ» است.

براساس گزارش «موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم»، روسیه طی یک سال گذشته ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای مستقر بر موشک‌ها و بمب‌افکن‌های خود را ۷۸ کلاهک افزایش داده و به یک هزار و ۷۹۶ عدد رسانده است که این تعداد بالاترین رقم در ۹ سال گذشته است.

براساس گزارش این موسسه، پوتین از آغاز جنگ با اوکراین در سال ۲۰۲۲، هر ساله این تعداد را افزایش داده است. در مقابل آمریکا، فرانسه و بریتانیا به عنوان دیگر قدرت‌های هسته ای هیچ افزایشی نداشته‌اند.

رئیس‌جمهوری روسیه که برای شرکت در نشست بریکس به دهلی نو سفر کرده است، با رد هرگونه تهدید علیه کشورهای ناتو، گفت: «چنین تهدیدی وجود ندارد و نداشته است. ما کشورهای اروپایی را تهدید نمی‌کنیم و قصد تهدید آنها را نداریم. چرا باید چنین کاری کنیم؟»

وی سپس هشدار داد: «اکنون آنها [غرب] در مورد چگونگی آوردن نیروها به خاک اوکراین صحبت می‌کنند. این به معنای جنگ با روسیه است.»

تهدید او همزمان با هشدار دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت فدراسیون روسیه رخ می‌دهد که گفت پوتین می‌تواند از تسلیحات اتمی علیه لیتوانی به عنوان یک کشور عضو ناتو استفاده کند و آن را تبدیل به زمین سوخته کرده و از نقشه جهان حذف نماید.

وی خاطرنشان کرد که استقرار تسلیحات هسته ای در لیتوانی که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، می تواند واکنش آخرالزمانی پوتین را برانگیزد.

او تشریح کرد: آنها می‌خواهند با اصلاح قانون اساسی خود به عنوان یک کشور بالتیک غیرهسته ای، راه را برای استقرار این دست تسلیحات باز کنند. اما هیچ کس از آنها دفاع نخواهد کرد. حتی اگر این کشور به سرزمینی سوخته تبدیل شود.