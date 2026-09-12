کد خبر: 1378924
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ در ایرلند دوباره مدعی شد: جنگ ایران بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد

ترامپ دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی که واشنگتن دچار جنگ فرسایشی شده و قیمت بنزین و گازوئیل نیز در آمریکا افزایش یافته در گفتگو با خبرنگاران در ایرلند مدعی شد که جنگ ایران به زودی و پس از انتخابات میان دوره ای پایان خواهد یافت.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر دوروزه به ایرلند، در دوبلین پایتخت این کشور درمورد تجاوز آمریکا علیه ایران به خبرنگاران مدعی شد: فکر می‌کنم خیلی زود این اتفاق رخ دهد؛ احتمالا درست پس از انتخابات میان‌دوره‌ای. آنها تلاش می‌کنند تا جایی که می‌توانند دست نگه دارند تا انتخابات را پیچیده‌تر کنند، اما فکر می‌کنم مردم متوجه این ترفند هستند.»

وی افزود: «وقتی این اتفاق بیفتد، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور آمریکا، در رابطه با حملات به خط لوله نفت عربستان گفت: «ولیعهد، دوست خوب من است و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.»
او مدعی شد: «احتمالا ایران مسئول این حمله است. فکر می‌کنم کار آنها بوده است؛ احتمالا خود آنها بوده‌اند.»

ترامپ درباره جنبش اتصارالله نیز ادعا کرد: حوثی‌ها نمی‌خواهند با ما وارد جنگ شوند.

وی همچنین با تکرار ادعاهای خود بر مالکیت تنگه هرمز مدعی شد: ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم.

ترامپ درباره غزه نیز گفت: درگیری‌ها در غزه تقریبا به پایان رسیده است، زیرا او «آتش‌ها را خاموش کرده» و مدعی شد که زمانی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه جنگ را آغاز کردند، ایران تنها دو هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت.

او با تکرار این ادعای همیشگی افزود: «اگر آنها به این سلاح دست پیدا می‌کردند، اسرائیل را منفجر می‌کردند و خاورمیانه را هم به نابودی می‌کشاندند.» ترامپ مدعی شد که اروپا نیز می‌توانست هدف قرار گیرد.

دونالد ترامپ درباره موضوع وحدت ایرلند نیز اظهارنظر کرد و گفت که «مایل است ایرلند متحد شود» و پیش‌بینی کرد که تشکیل ایرلند متحد «در نهایت» محقق خواهد شد.

او در عین حال گفت شاید بهتر باشد این اتفاق همین حالا رخ دهد و به نظر می‌رسد میشل مارتین فردی است که می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

ترامپ گفت: «نمی‌خواهم مشکلی ایجاد کنم، اما باید بگویم که دوست دارم ایرلند متحد شود.»

رئیس جمهوری آمریکا افزود: دوست دارم ایرلند متحد شود. فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفتد، برای همه دستاورد بزرگی خواهد بود. این اتفاق در نهایت رخ خواهد داد. می‌دانید، از نظر من این اتفاق بالاخره خواهد افتاد. پس چه بهتر که همین حالا اتفاق بیفتد.

ترامپ و میشل مارتین نخست وزیر ایرلند اکنون در محل اقامتگاه فارملی در حال گفت‌وگو با خبرنگاران هستند.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ پنجشنبه شب به وقت محلی در مصاحبه با فاکس نیوز نیز با تکرار ادعاهای خود درباره ایران مدعی شد: «این [جنگ] درست بعد از انتخابات تمام خواهد شد. نمی‌خواهم بگویم چه زمانی، اما فکر می‌کنم درست بعد از انتخابات تمام می‌شود. آنها به‌سختی سرپا مانده‌اند؛ در دردسر بسیار بزرگی هستند.»

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نیز همین ادعا را در جمع خبرنگاران مطرح کرد اما در کمتر از ۲۴ ساعت بار دیگر پیش‌بینی خود درباره زمان پایان جنگ با ایران را تغییر داد و آن را از «بعد از» انتخابات کنگره آمریکا به «قبل از» آن تغییر داده بود و اکنون نیز دوباره آن را «به بعد از» انتخابات موکول کرد.

ترامپ در مصاحبه تلفنی با رابرت شرمن از شبکه تلویزیونی نیوزنیشن ادعا کرد: ممکن است جنگ با ایران «پیش از» انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر (۱۲ آبان) پایان یابد.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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