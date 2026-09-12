جوان آنلاین: مسقط حمله به یک خط لوله در عربستان را محکوم و بر موضع ثابت عمان در مخالفت با این دست حملات و هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی و غیرنظامی، صرف نظر از انگیزه‌ها و دلایل آن تاکید کرد.

به گزارش مهر، وزارت خارجه عمان در بیانیه خود همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها و پرهیز از هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، تاکید کرد.

این وزارتخانه در ادامه از تمامی طرف‌ها خواست در برخورد با تحولات اخیر، خویشتنداری کنند و گفتگو را بر هرگونه اقدام تنش‌زا ترجیح دهند و با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به ریشه‌های آن رسیدگی کنند.