کد خبر: 1378920
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر لبنانی: نباید در دام بزرگ‌نمایی اسرائیل افتاد

لبنان یک تحلیلگر و کارشناس سیاسی لبنانی با اشاره به حملات اسرائیل به تپه علی الطاهر در جنوب و انفجارهای پنجشنبه شب در این ارتفاعات، تاکید کرد که نباید حمله به این محل را بزرگنمایی کرد و آینده مناطق اطراف را به تحولات اخیر در آن ارتباط داد و ابراز نگرانی کرد.

جوان آنلاین: علی حیدر کارشناس و تحلیلگر سیاسی لبنانی در گفت‌وگو با الجزیره در مورد اینکه پیام‌های حمله به علی الطاهر چیست؟ اظهار داشت: باید در نظر داشت که در جنوب لبنان مجموعه مناطقی است که معمولا دشمن اسرائیلی آن را هدف قرار می دهد از جمله کفر رمان، نبطیه و المنصوری؛ حمله به این مناطق بیش از اینکه پیام‌های سیاسی داشته باشد با اهداف نظامی انجام می‌شود و در واقع این مناطق اخیرا به اهداف نظامی معمول اسرائیل تبدیل شده است، بنابراین نباید حمله به این مناطق را بزرگنمایی کرد و آن را به برخی تحولات دیگر از جمله تحولات در علی الطاهر ارتباط داد.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه حمله اسرائیل به جنوب لبنان با محاسبات خاص خود انجام شده است، تصریح کرد: نباید تحولات در علی الطاهر را موجب نگرانی اهالی جنوب از احتمال پیشروی ارتش صهیونیستی به نبطیه دانست، زیرا این رژیم اگر بخواهد به این شهر حمله و آن را اشغال کند، ربطی به تحولات در علی الطاهر ندارد به این معنی که چه حملات سنگین در این ارتفاعات انجام می‌شد یا نه، تاثیری بر تصمیم اسرائیل برای ادامه تجاوزات به مناطق دیگر در جنوب لبنان از جمله نبطیه ندارد.

این کارشناس سیاسی در مورد نگرانی اهالی نبطیه از پیشروی ارتش صهیونیستی و مجبور شدن آنان به ترک خانه هایشان گفت: هیچ دلیل علت و معلولی بین حمله به علی الطاهر واحتمال حمله اسرائیل به نبطیه وجود ندارد، کسی که توان اسرائیل برای یورش به نبطیه را به حملات علی الطاهر مرتبط بداند، در محاسبات خود مرتکب اشتباه بسیار بزرگی شده است و تاکید می کنم که از نظر سیاسی و نظامی نباید در دام بزرگنمایی افتاد و روشن است که اگر اسرائیل تصمیم بگیرد به نقطه ای در جنوب لبنان حمله کند، ربطی به تحولات در یک نقطه دیگر مثل علی الطاهر ندارد.

وی گفت: خطرناک ترین نقطه ضعف لبنان، ضعف تصمیم گیران رسمی آن است و فراموش نکنیم که حزب الله تاسیسات بسیار زیادی را تحویل ارتش لبنان داد، اکنون سوال این است آیا هیچ یک از این تاسیسات و مواضع هدف حمله اسرائیل قرار نگرفت؟ چه تضمینی وجود دارد که هدف حمله قرار نگیرد؟

ارتفاعات علی الطاهر در نبطیه واقع در جنوب لبنان قرار دارد.درگیری‌ها در علی الطاهر پنجشنبه شب و جمعه هفته گذشته شدت پیدا کرد و ارتش رژیم صهیونیستی پیش از آن بارها اطراف علی الطاهر را بمباران کرده بود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی ادعا کرد، بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن مواد منفجره برای تخریب تونل‌ها در ارتفاعات علی الطاهر استفاده شده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، مجددا حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌ شدن شمار زیادی از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر را هم آواره کرده است.

برچسب ها: جنگ لبنان ، اسرائیل ، جنوب لبنان
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