جوان آنلاین: جمهوریخواهان آمریکا تلاش میکنند عبد الرحمن محمد عبدالسید را به چهره اصلی جریان مخالف افراطی تبدیل کنند.
به گزارش ایرنا، این نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنا از ایالت میشیگان، در جریان کنوانسیون حزب جمهوریخواه که این هفته برگزار شد، بارها هدف حملات جمهوریخواهان قرار گرفت.
سخنرانان جمهوریخواه به طور پیدرپی عبدالسید را هدف گرفتند و از دیدگاههای مترقی او، ارتباطش با یک مفسر سیاسی چپگرا و همچنین مسلمان بودنش انتقاد کردند؛ اقدامی که با هدف برجسته کردن نام او و القای این تصویر صورت میگیرد که همه دموکراتها افراطی و تندرو هستند.
مایک راجرز رقیب جمهوریخواه عبدالسید، مدعی شد این نامزد دموکرات از سوی «گروههای تروریستی مانند اخوانالمسلمین» تامین مالی میشود، اما هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، نیز عبدالسید را «افراطی» خواند و از دیدگاههای سیاسی اعضای خانواده او انتقاد کرد.
آسوشیتدپرس نوشت: چندین سخنران جمهوریخواه از نام کامل او، عبد الرحمن محمد عبدالسید، استفاده کردند.
در صورت پیروزی، او نخستین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا خواهد بود.
یک روز پس از پایان این گردهمایی، عبدالسید در ایست لنسینگ، شهری دانشگاهی که روی حمایت گسترده جوانان حساب میکند، به کارزار انتخاباتی پرداخت و سپس در مرکز این شهر در برابر جمعیتی متشکل از دانشجویان تا بازنشستگان سخنرانی کرد.
وی به خبرنگاران گفت: «آنها میخواهند انگشت اتهام را به سوی من، نام و اعتقاداتم نشانه روند، گویی که مشکل از اینهاست؛ اما هیچیک از این موارد عامل گرانی بنزین یا غیرقابلخرید شدن مسکنِ نیستند.»
عبدالسید با این اظهارات تلاش کرد بحث را به سمت نگرانیهای اقتصادی مردم سوق دهد؛ موضوعی که دموکراتها میخواهند رایدهندگان هنگام حضور در پای صندوقهای رای در ماه نوامبر(آبانماه) بیشتر به آن توجه کنند.
او همچنین از جنگ تجاری با کانادا انتقاد کرد. صنعت خودروسازی میشیگان به طور ویژهای در برابر پیامدهای این جنگ آسیبپذیر است. عبدالسید همچنین از جنگهای خارج از آمریکا انتقاد کرد.
عبدالسید در دومین برنامه انتخاباتی خود در روز جمعه(۲۰ شهریور) گفت: در نهایت، آینده مردم میشیگان برای من بسیار مهمتر از آینده یک حزب است. من نامزد نشدم چون میخواستم در همه این بحثهای بزرگ ملی حضور داشته باشم.
حضور صدها نفر در برنامه انتخاباتی عبدالسید
این خبرگزاری ادامه داد: حدود ۴۰۰ دانشجو سالن اجتماعات اتحادیه دانشجویان دانشگاه ایالتی میشیگان را پر کردند و پس از پر شدن صندلیها، شماری از آنها در کنار دیوارها ایستادند.
این برنامه که با عنوان نشست «دانشجویان در برابر میلیاردرها» برگزار شد، پس از رسیدن ظرفیت سالن به حد مجاز، از پذیرش افراد بیشتری خودداری کرد. بسیاری از افرادی که نتوانستند وارد شوند، بیرون سالن ماندند و پس از بسته شدن درها، به نشانه اعتراض شعار دادند.
دانشجویان حاضر در سالن درباره سیاستهای حوزه سلامت، مراکز داده و مسکن مقرونبهصرفه، از عبدالسید سوال کردند. زمانی که او درباره خارج کردن پول از سیاست، اجرای نظام همگانی خدمات درمانی و پیروزی در انتخابات مقدماتی دموکراتها در برابر هیلی استیونز نماینده کنگره، صحبت کرد، در حالی که ستاد انتخاباتی رقیب منابع مالی بیشتری در اختیار داشت، حاضران او را تشویق کردند.
چند صد نفر دیگر نیز در دومین برنامه انتخاباتی عبدالسید در همان نزدیکی حضور یافتند و سالن برگزاری یک کنسرت در مرکز شهر لنسینگ را پر کردند.
به گزارش ایرنا، عبدل السید سیاستمدار دموکرات و از منتقدان سرسخت سیاستهای رژیم صهیونیستی، با پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کرسی سنای میشیگان، گام نخست را برای حضور در انتخابات نهایی برداشت؛ پیروزی او میتواند نشانهای از افزایش نفوذ جریان ترقیخواه در حزب دموکرات و تقویت مواضع انتقادی نسبت به حمایتهای آمریکا از رژیم اسرائیل باشد.