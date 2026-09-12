لولا داسیلوا با ۳۹ درصد در صدر نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری برزیل

لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برای دوره جدید، با کسب ۳۹ درصد گرایش رأی‌دهندگان همچنان در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد؛ با این حال، فلاویو بولسونارو، سناتور و پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، با ۳۵ درصد حمایت در جایگاه دوم قرار گرفته و فاصله خود را با رئیس‌جمهوری کنونی کاهش داده است.

جوان آنلاین: براساس تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه «دیتافولها» که روز جمعه منتشر شد، میزان حمایت از لولا داسیلوا در مقایسه با نظرسنجی پیشین یک واحد درصد افزایش یافته و از ۳۸ به ۳۹ درصد رسیده است. در مقابل، فلاویو بولسونارو با افزایش دو واحد درصدی، میزان حمایت خود را از ۳۳ درصد در نظرسنجی قبلی به ۳۵ درصد رسانده است.

پس از لولا و فلاویو بولسونارو، آگوستو کوری، نویسنده و نامزد حزب میانه‌روی «آوانته»، با ۶ درصد در جایگاه سوم قرار دارد. با این حال، میزان حمایت از کوری در مقایسه با نظرسنجی قبلی دو واحد درصد کاهش یافته است؛ وی در نظرسنجی پیشین ۸ درصد گرایش رأی‌دهندگان را به خود اختصاص داده بود.

رونالدو کایادو، فرماندار پیشین ایالت گویاس و نامزد حزب راست میانه سوسیال دموکراتیک(PSD)، با ۴ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. پس از او، رنان سانتوس، نامزد راست افراطی حزب میسیون (Misión)، با ۳ درصد و رومئو زِما، فرماندار پیشین ایالت میناس ژرایس و نامزد حزب راست‌گرای نوو (Novo)، با ۲ درصد قرار گرفته‌اند.

تساوی فنی ۲ رقیب

در شبیه‌سازی دور دوم احتمالی انتخابات، رئیس دولت کنونی ۴۶ درصد حمایت رأی‌دهندگان را به دست می‌آورد، در حالی که فلاویو بولسونارو۴۴ درصد حمایت دارد.

این ارقام با نتایج نظرسنجی قبلی یکسان است و نشان می‌دهد رقابت احتمالی این دو نامزد در دور دوم در محدوده «تساوی فنی» قرار دارد؛ چرا که میزان خطای این نظرسنجی دو واحد درصد اعلام شده است.

مؤسسه دیتافولها برای انجام این نظرسنجی با ۲ هزار و ۲ رأی‌دهنده در فاصله روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه این هفته مصاحبه کرده است. این نظرسنجی در شرایطی انجام شد که بحران نهادی شکل‌گرفته در دیوان عالی بر فضای سیاسی برزیل سایه افکنده بود.

با این حال، کار میدانی نظرسنجی پیش از انتشار خبر روز جمعه درباره آغاز تحقیقات از فلاویو بولسونارو در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) پایان یافته بود. این تحقیقات به پرونده تأمین مالی احتمالی غیرقانونی فیلم «دارک هورس» (Dark Horse)، اثر زندگی‌نامه‌ای درباره ژائیر بولسونارو، مربوط می‌شود.

بحران دیوان عالی در آستانه انتخابات

در فاصله کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که قرار است چهارم اکتبر برگزار شود، دیوان عالی این کشور روز جمعه ۲۵.۳ گیگابایت از مواد پرونده مربوط به تحقیقات درباره دانیل وُرکارو، مالک بانک مستر(Master)، را از حالت محرمانه خارج کرد.

این مجموعه شامل اسناد، ویدئوها و فایل‌های صوتی پرونده است؛ پرونده‌ای که وُرکارو در آن به مسئولیت در آنچه «بزرگ‌ترین کلاهبرداری مالی تاریخ برزیل» توصیف شده، متهم است.

تصمیم عالی‌ترین دادگاه برزیل برای علنی‌کردن این پرونده‌ها در پی بحران نهادی اتخاذ شده است؛ بحرانی که پس از آن شدت گرفت که آندره مندونسا، قاضی و گزارشگر پرونده بانک مستر، گزارشی پلیسی را از حالت محرمانه خارج کرد که نزدیکی میان وُرکارو و همکار قضایی او، الکساندر دِ مورائس را نشان می‌داد.

بر اساس پیام‌هایی که در تلفن همراه این بانکدار پیدا شده است، وُرکارو از قاضی درباره عملیات پلیسی در حال انجام علیه خود اطلاعات درخواست کرده و همچنین از وی خواسته بود برای به تأخیر انداختن این عملیات کمک کند.

دِ مورائس روز جمعه مندونسا را که در سال ۲۰۲۱ از سوی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری وقت برزیل، به مقام قضاوت منصوب شده بود، متهم کرد که در بررسی روابط وی با وُرکارو از انگیزه‌های سیاسی پیروی می‌کند.

در همین حال، فلاویو بولسونارو تلاش کرد از بحران ایجادشده در دیوان عالی برای بهره‌برداری انتخاباتی استفاده کند و با مرتبط کردن الکساندر دِ مورائس، اصلی‌ترین رقیب جریان بولسوناریسم، با لولا داسیلوا، فاصله خود را با رئیس‌جمهوری کنونی در نظرسنجی‌ها کاهش دهد.