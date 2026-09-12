مقاومت اسلامی عراق هرگونه اتهام حمله به عربستان را رد کرد

مقاومت اسلامی عراق ضمن رد اتهام‌های مطرح شده علیه خود درباره حمله روز جمعه به تاسیسات عربستان، هدف از تکرار این اتهام‌زنی‌ها را سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پیاپی نیروهای سعودی دانست و نسبت به توطئه‌ها برای به بحران کشاندن عراق هشدار داد.

جوان آنلاین: مقاومت اسلامی عراق امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ضمن تبریک به ملت سرافراز یمن به خاطر پیروزی‌های میدانی مستمرشان علیه نیروهای سعودی و مزدوران آن، تاکید می‌کنیم که اتهامات وارده به مقاومت عراق در مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی سعودی در روز جمعه، افتخاری است که ما مدعی آن نیستیم.

مقاومت اسلامی عراق در ادامه نیز از شتاب‌زدگی دولت عراق در پذیرش این ادعاها بدون تکیه بر شواهد معتبر یا تحقیقات مشخص ابراز تعجب کرد.

مقاومت عراق همچنین تاکید کرد: تکرار سیاست اتهام‌زنی و انحراف توجه‌ها، تنها تلاشی ناموفق برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی است که نیروهای سعودی و عوامل آنها از سوی فرزندان شجاع یمن متحمل شده‌اند.

مقاومت عراق در ادامه بیانیه ضمن تاکید دوباره بر موضع تزلزل‌ناپذیر خود در حمایت از ملت مظلوم یمن که بیش از یک دهه است در محاصره رژیم سعودی قرار دارند، نسبت به دنبال‌روی از طرح‌های شوم صهیونیستی-آمریکایی که به دنبال کشاندن عراق به بحران‌هایی هستند که تنها به نفع دشمنانش است، هشدار داد.

مقاومت اسلامی عراق در پایان بیانیه نیز آمادگی خود را برای حضور در هر کمیته تحقیق دولتی با هدف رسیدن به حقیقت به جای قرار گرفتن تحت تاثیر روایت‌های مشکوک، اعلام کرد.