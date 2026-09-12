انصارالله: تهدیدی متوجه کشتیرانی در باب المندب نیست

جوان آنلاین: «حزام الاسد» در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «العهد» تصریح کرد: هیچگونه تهدیدی متوجه کشتیرانی در تنگه بابالمندب نیست.
به گزارش ایرنا، الاسد دولت تغییر و سازندگی در یمن را دولت مشروع دانست و گفت که دولت قانونی یمن مشروعیت خود را از انتخابات، رأی پارلمان و کنترل بر قلمرو سرزمینی کسب می کند.
وی تصریح کرد: مجموعه شورای سیاسی یمن نماینده ۹۱ درصد یمنی ها است.
عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن تاکید کرد: ثبات عربستان سعودی در گرو ثبات یمن است.
وی افزود: موشکهای یمن قادرند اهدافی را در عمق خاک عربستان هدف قرار دهند و صنعاء خواهان آن است که عربستان به محاصره یمن و مداخله در امور داخلی این کشور پایان دهد.
حزام الاسد با رد ادعای سعودیها مبنی بر شکستن محاصره دریایی خود گفت: این ادعا که نفتکشها تحت حفاظت نیروی هوایی عربستان سعودی عبور میکنند، کاملا بی اساس است.
ارتش یمن اخیرا در عملیات خود با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شد که کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرد. این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «بابالمندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان بهشدت افزایش میدهد.
نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.