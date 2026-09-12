شهادت ۱۰ نفر دیگر در غزه/شمار کلی شهدا به ۷۳ هزار ۷۸۳ نفر رسید

با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر رسید.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۰ نفر در این منطقه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۵۶ نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش ایرنا، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۳۶۹ نفر شهید و ۴ هزار و ۶۲۷ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۳۱ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر رسید.

این درحالی است که خبرگزاری فلسطینی «شهاب» گزارش داد: نظامیان اشغالگر اسرائیلی روز شنبه در ادامه نقض توافق آتش‌بس، به گلوله‌باران توپخانه‌ای و تیراندازی از خودروهای نظامی، قایق‌های توپدار و بالگردها به نقاط مختلف نوار غزه پرداختند.

منابع میدانی گزارش دادند که توپخانه ارتش اشغالگر، مناطق شرقی شهر غزه را گلوله‌باران کرد و همزمان مناطقی در شمال شرقی شهر را هدف قرار داد و همزمان با پرواز بالگردها بر فراز نوار غزه، صدای انفجار در چندین منطقه آن شنیده شد.

در شمال غزه، مناطق شرقی اردوگاه آوارگان «جبالیا» هدف حملات آتش توپخانه قرار گرفت، در حالی که خودروهای نظامی مستقر در شمال منطقه «العطاطره» به شدت به سمت مناطق اطراف شلیک کردند.

در مرکز نوار غزه، خودروهای اسرائیلی قبل از ازسرگیری تیراندازی، به شدت در شمال شرقی اردوگاه «البریج» تیراندازی کردند و همزمان با آن بالگردها بر فراز آن پرواز کردند.

در جنوب نوار غزه نیز همزمان با شلیک بالگردهای جنگی، دو گلوله توپخانه به جنوب «خان یونس» اصابت کرد. قایق‌های جنگی اسرائیلی نیز به سواحل خان یونس شلیک کردند و توپخانه اسرائیل مستقر در شرق این منطقه، مناطق غربی رفح را گلوله باران کرد که بیانگر نقض مجدد آتش بس است.

این اقدامات اشغالگران، همچنین شامل تیراندازی در شرق محله «الزیتون»، جنوب شرقی شهر غزه و همچنین گلوله باران قایق‌های جنگی اسرائیل به سمت سواحل شهر غزه بود.