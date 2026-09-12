جوان آنلاین: انور ابراهیم امروز(شنبه) در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: صبح امروز در دهلینو دیدار با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای گسترش روابط دوستانه میان تهران- کوالامپور و همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف، آغاز کردم.
به گزارش ایرنا، وی با ابراز نگرانیهای مالزی نسبت به تشدیدهای تنشها و طولانی شدن جنگ در غرب آسیا، خواستار توقف اقدامات تنشزا، بازگشت به میز مذاکره و اولویت قرار دادن گزینه گفتوگو و دیپلماسی برای حل مسالمتآمیز اختلافات شد.
نخست وزیر مالزی همچنین تاکید کرد که آزادی و امنیت عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز باید مطابق با قوانین بینالمللی همچنان حفظ شود و هرگونه اختلالی تأثیر قابل توجهی بر امنیت انرژی، تجارت و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
انور ابراهیم با اشاره به نشست دوجانبه خود با دکتر پزشکیان، تاکید کرد که طرفین درباره گسترش روابط اقتصادی و سرمایهگذاری مالزی و ایران به ویژه در بخشهای انرژی، کشاورزی، امنیت غذایی، صنعت حلال، فناوری و آموزش عالی گفتوگو کردند.
وی در پایان تصریح کرد که مالزی آماده است تا این دوستی را به همکاری معنادارتر و پایدارتر به نفع مردم هر دو کشور تبدیل کند.