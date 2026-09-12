جوان آنلاین: «مشاهد حسین سید» امروز در واکنش به تحولات یمن و تقلای عربستان برای کشاندن ایالات متحده در جنگ با یمنی ها گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، موازنه قوا در مناقشه یمن تغییر کیفی یافته است.
وزیر پیشین اطلاع رسانی دولت پاکستان اظهار داشت: موفقیتهای نظامی عمده برای حوثیها (انصارالله) رقم خورده به طوری که تسلط آنها بر تنگه بابالمندب اکنون مشابه تسلط جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز شده است.
این سناتور سابق پاکستان افزود: ولیعهد عربستان سعودی اخیرا دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفت و خواستار مداخله نظامی آمریکا شد، اما رئیس جمهور آمریکا این درخواست را نپذیرفت چرا که به نظر میرسد او همچنان به توافق آتشبس سال گذشته با یمنی ها پایبند است و تمایلی به گشودن جبههای جدید پس از ناکامی در رویارویی با ایران ندارد.