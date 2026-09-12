کد خبر: 1378889
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
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وزیر فرهنگ:

سینمای ایران برای تداوم و بالندگی به حفظ و تقویت پیوند خود با مردم نیاز دارد

سینما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز ملی سینما نوشت: سینمای ایران برای تداوم و بالندگی، بیش از هر چیز به حفظ و تقویت پیوند خود با مردم نیاز دارد؛ به آثاری که برای مخاطب حق انتخاب قائل شوند و سهمی شایسته در شادی، نشاط، همبستگی و امید اجتماعی داشته باشند.

جوان آنلاین: سیدعباس صالحی به مناسبت روز ملی سینما پیامی منتشر کرد که متن آن بدین شرح است: «روز ملی سینما، پاسداشت یکی از فراگیرترین و اثرگذارترین جلوه‌های فرهنگ و هنر معاصر است؛ هنری که در پیوندی مستقیم با زندگی مردم، هم مجالی برای شادی و فراغت فراهم می‌آورد و هم می‌تواند حامل اندیشه، عاطفه و شریف‌ترین معانی انسانی باشد.

قدرت سینما نیز از همین نسبت با مردم آغاز می‌شود. سینما، پیش از آنکه بخواهد سخنی را به مخاطب منتقل کند، باید بتواند او را با خود همراه سازد؛ قصه‌ای برای شنیدن، شخصیتی برای همدلی و جهانی برای تجربه کردن پیش روی او بگذارد.

باید تاکید کرد که سینمای ایران برای تداوم و بالندگی، بیش از هر چیز به حفظ و تقویت پیوند خود با مردم نیاز دارد؛ به آثاری که تنوع نسل‌ها، سلیقه‌ها و نیازهای جامعه را به رسمیت بشناسند، برای مخاطب حق انتخاب قائل شوند و سهمی شایسته در شادی، نشاط، همبستگی و امید اجتماعی داشته باشند.

در سالی که بر مردم ایران گذشت، به‌ ویژه از روزهای پرفراز و نشیب جنگ ۱۲‌روزه تا روزهای پرالتهاب جنگ رمضان با دشمن بیگانه، جلوه‌هایی ارجمند از شجاعت، ایثار، نوع‌دوستی و دلبستگی به میهن آشکار شد؛ ارزش‌هایی که در متن زندگی مردم معنا یافتند و از آزمونی دشوار، سربلند بیرون آمدند. سینما می‌تواند این تجربه انسانی را از سطح واقعه فراتر ببرد و با زبان قصه، شخصیت و تصویر، به اثری ماندگار بدل سازد.

این ظرفیت، محدود به مخاطب داخلی نیست. سینمای ایران، با پشتوانه فرهنگی و اعتبار بین‌المللی خود، می‌تواند روایتگر وجوهی از انسان و جامعه ایرانی باشد که جهان کمتر مجال شناخت آنها را یافته است.

امیدوارم سینمای ایران در سال پیش رو، بیش از گذشته با مردم همراه باشد؛ به شادی و امید جامعه یاری رساند و در همان حال، مفاهیم بلند انسانی و فرهنگی برخاسته از تجربه مردم این سرزمین را با زبان اثرگذار هنر، در ایران و جهان بازتاب دهد.

روز ملی سینما را به همه هنرمندان و دست‌اندرکاران این عرصه و به مردمی که حضور و انتخاب آنان به سینما حیات می‌بخشد، صمیمانه تبریک می‌گویم.»

سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران، ۲۱ شهریورماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد و ۲۱ شهریورماه به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.

برچسب ها: سینما ، سینماگران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
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