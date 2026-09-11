کد خبر: 1378833
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تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
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بدون شرح

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حسین کشتکار
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بدون شرح ، طرح ، نما
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