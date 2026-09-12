جوان آنلاین: در ژانویه ۲۰۱۵، زمانی که صندوق بینالمللی پول (IMF) خبری را منتشر کرد که تیتر اول روزنامههای مالی جهان شد، پارادوکسی در قلب اروپا برجسته شد، آلمان، کشوری که در طول یک قرن دو بار ویران شده بود، دو بار مجبور به پرداخت غرامتهای نجومی تاریخی شده بود، زیرساختهای صنعتیاش دو بار به خاکستر کشیده شده بود و حدود ۹ میلیون نفر از نیروی کار و نخبگان خود را در میدانهای نبرد از دست داده بود، با عبور از ژاپن به سومین اقتصاد بزرگ جهان (به دلار نومینال) تبدیل شد. این خبر در نگاه اول، روایتی از تابش و احیای شگفتانگیز بود، اما برای اقتصاددانان تاریخی و تحلیلگران کلان، این روایت یک پرسش بنیادین و تاریک را برمیانگیزد که دههها ذهن محافل آکادمیک را به خود مشغول داشته و امروز در یک مقاله پژوهشی جامع و تکاندهنده به صورت کمی پاسخ داده شده است اگر آلمان هرگز وارد جنگهای جهانی اول و دوم نمیشد، اقتصاد امروز این کشور چه اندازهای میداشت و در کجای جدول اقتصاد جهان ایستاده بود؟
این پرسش، صرفاً یک تمرین خیالپردازی تاریخی یا نوستالژیک نیست بلکه یک ابزار تحلیلی دقیق برای کمیسازی «هزینه فرصت» دو جنگ ویرانگر است که شکل اقتصاد جهانی قرن بیستم را برای همیشه دگرگون کرد و براساس یافتههای این پژوهش جدید که با استفاده از دادههای پروژه مادیسون (نسخه ۲۰۲۰)، گزارشهای اداره آمار فدرال آلمان (Destatis ۲۰۲۴-۲۰۲۶)، صندوق بینالمللی پول و KPMG تدوین شده، پاسخ حیرتانگیز است؛ بدون وقوع جنگها، تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال ۲۰۲۴ میتوانست به محدوده ۹ تا ۱۷ تریلیون دلار برسد، این یعنی اقتصادی به وسعت تقریبی سه برابر اقتصاد فعلی آلمان (۴۵/ ۵ تریلیون دلار) و رقیبی تنگاتنگ برای ایالات متحده و چین. ادعای مرکزی این تحلیل تاریخگذاری (Counterfactual Analysis) آن است که جنگهای جهانی برای اقتصاد آلمان نهتنها یک «وقفه موقت» در مسیر توسعه بودند، بلکه یک «انحراف ساختاری چنددههای» ایجاد کردند که آلمان هرگز نتوانست بهطور کامل آن را جبران کند. در نتیجه، آلمان در قرن بیستم از رقیب اصلی ایالات متحده در سال ۱۹۱۳، به یک قدرت اقتصادی محلی در اروپا در سال ۲۰۲۴ تبدیل شد؛ کشوری که تولید ناخالص داخلی آن امروز تنها حدود یکپنجم اقتصاد امریکا است، اما پیش از آنکه به ارقام خیرهکننده و سناریوهای کمی بپردازیم، باید یک کجفهمی روششناختی بزرگ را در روایتهای تاریخی رایج اصلاح کنیم: «افسانه معجزه اقتصادی».
بخش اول: افسانهزدایی از «معجزه»، چرا طرح مارشال در دنیای بدون جنگ وجود نداشت؟
در روایتهای تاریخی و کتابهای درسی اقتصاد، هنگامی که از بازسازی آلمان پس از ۱۹۴۵ صحبت میشود، دو کلیدواژه همواره تکرار میشوند: «طرح مارشال» (۱۹۴۸) و «ویرتشافتسووندر» (Wirtschaftswunder) یا معجزه اقتصادی آلمان. این پدیدهها بهعنوان موتورهای رشد پس از جنگ شناخته میشوند، اما این پژوهش آکادمیک با صراحتی بیسابقه یک مرز روششناختی روشن ترسیم میکند: این مکانیسمها در سناریوی تاریخگذاری «عدم وقوع جنگها» جایی ندارند.
دلیل این امر به سادگی منطق علیت است. طرح مارشال صرفاً بهدلیل وقوع جنگ جهانی دوم و ویرانی گسترده زیرساختهای اروپا طراحی و توسط ایالات متحده اجرا شد. اگر جنگها رخ نمیدادند، نیازی به طرح مارشال نبود و این طرح اساساً وجود خارجی نداشت.
به همین ترتیب، Wirtschaftswunder که بهمعنای «بازسازی سریع ظرفیتهای صنعتی ازدسترفته» بود، در فرض «عدم وقوع جنگها» معنایی ندارد، زیرا ظرفیتهای صنعتی اساساً از دست نرفته بودند که بخواهند بازسازی شوند. در این تحلیل، طرح مارشال و Wirtschaftswunder تنها بهعنوان اجزای «خط واقعی» (مسیر با وقوع جنگها) توصیف میشوند و در محاسبات سناریوهای تاریخگذاری مشارکت ندارند. در حقیقت، آنچه ما «معجزه اقتصادی» مینامیم، در واقع بازسازی ظرفیتهایی بود که بدون وقوع جنگها اساساً هرگز از دست نمیرفتند و نیازی به بازسازی نداشتند. این درک صحیح از ماهیت «معجزه»، به ما کمک میکند هزینه واقعی جنگها را بهتر ببینیم؛ نهتنها ویرانی فیزیکی و مرگ انسانها، بلکه از دست دادن فرصت توسعهای که بدون جنگها محقق میشد.
بخش دوم: خط مبنا (۱۹۱۳-۱۸۷۱) آلمان در آستانه رهبری جهانی
برای درک اینکه آلمان چه چیزی را از دست داد، ابتدا باید ببینیم این کشور قبل از فاجعه چه بود. اتحاد آلمان در ۱۸۷۱ به رهبری اتو فون بیسمارک، نهتنها یک رویداد سیاسی، بلکه یک انقلاب اقتصادی بود. برای نخستین بار، بازارهای محلی پروس، باواریا، زاکسنی و وورتمبرگ در یک فضای اقتصادی واحد ادغام شدند. موانع داخلی تجارت حذف شدند و غرامت جنگ فرانسه- پروس (۱۸۷۱-۱۸۷۰) سرمایهای عظیم برای ساخت راهآهن و پروژههای عمرانی فراهم کرد. این دوره که آلمانیها آن را «گروندرتسایت» (دوران بنیانگذاران) مینامند، با موجی از ساختمانسازی و تأسیس شرکتهای سهامی همراه بود.
براساس گزارش بریتانیکا و دادههای تاریخی، بین سالهای ۱۸۹۵ و ۱۹۰۷، تعداد کارگران شاغل در ساخت ماشینآلات دوبرابر شد (از ۵۰۰ هزار به بیش از یک میلیون نفر) و مهاجرت آلمانیها به امریکا به شدت کاهش یافت، زیرا کارخانههای برلین و رور جذابتر از سرزمینهای جدید بودند.
بر پایه مطالعه کارستن بورهوپ (Burhop, ۲۰۰۵)، نرخ رشد سالانه متوسط تولید خالص ملی (NNP) آلمان در دوره ۱۹۱۳-۱۸۵۱ بهتقریب ۳/۲ درصد واقعی بود، اما این رقم متوسط، نوسانات را پنهان میکند. در دوره اوج صنعتیشدن (۱۹۱۳-۱۸۹۶)، تولید ناخالص داخلی کلی آلمان بهطور متوسط سالانه حدود ۳/۴ درصد افزایش یافت. این نرخ برای یک کشور توسعهیافته در موج دوم انقلاب صنعتی، فوقالعاده چشمگیر و نزدیک به نرخ رشد ایالات متحده در همان دوره بود.
در سال ۱۹۱۳، آلمان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده و بزرگترین اقتصاد اروپا بود. تولید ناخالص داخلی آن به دلار بینالمللی سال ۱۹۹۰ بهتقریب ۲۳۶ میلیارد دلار بود. در عرصه تجارت جهانی، آلمان دومین صادرکننده بزرگ جهان با سهمی نزدیک به ۱۳ درصد بود. در صنعت مواد شیمیایی، شرکتهایی مانند BASF، بایر و هوخست بیش از ۸۰ درصد بازار جهانی رنگهای سنتزی را کنترل میکردند. تولید فولاد آلمان بین ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳ بیش از دهبرابر افزایش یافت.
این رشد چشمگیر بر سه ستون نهادی استوار بود:
۱. نظام آموزش عالی و علمی: دانشگاه هومبولت برلین و انستیتوهای فناوری (Technische Hochschulen)، نیروی کار مهندسی و نوآوری فراهم کردند که دهها برنده جایزه نوبل را پرورش داد.
۲. نوآوری سازمانی: مفهوم «کارخانه علمی» و تأسیس واحدهای تحقیق و توسعه درونسازمانی توسط شرکتهای شیمیایی.
۳. نظام مالی بانکمحور: «بانکهای جهانی» (Universalbanken) مانند دویچه بانک که ارتباط نزدیکی با صنایع داشتند و سرمایهگذاری سنگین در صنایع با مقیاس بزرگ را با سرعتی بیشتر از مدل بازار سهام بریتانیا ممکن میساختند.
البته این خط مبنا بدون تنش نبود. نابرابری درآمدی در حال افزایش بود و طبقه کارگر صنعتی سهم کمتری از ثروت ملی دریافت میکردند که به ناآرامیهای کارگری و ظهور سوسیالدموکراسی دامن میزد. با این حال، مسیر توسعه اقتصادی آلمان در ۱۹۱۳-۱۸۷۱ پایدار و امیدبخش به نظر میرسید و بهعنوان «خط مبنا» (Baseline Trajectory) برای تحلیل تاریخگذاری معتبر است.
بخش سوم: خط واقعی ۱۱۰ سال انحراف ساختاری
در مقابل خط مبنا، «خط واقعی» (ActualTrajectory) قرار دارد؛ مسیری که اقتصاد آلمان با وقوع دو جنگ جهانی، معاهده ورسای، رکود بزرگ و ویرانی ۱۹۴۵ طی کرد. برای درک چگونگی شکلگیری وضعیت امروز آلمان GDP برابر با ۴۵/۵ تریلیون دلار در ۲۰۲۴، باید اثرات تجمعی این ۱۱۰ سال را در نظر گرفت.
جنگ جهانی اول با تلفات ۸/۲ میلیون نفر، انقباض یکسوم اقتصاد و افت ۴۰ درصدی تولید صنعتی، آلمان را حدود ۱۴ سال عقب انداخت. معاهده ورسای (۱۹۱۹) با تحمیل غرامتهای غیرقابلپرداخت و از دست دادن مناطق صنعتی، بنیان مالی کشور را فروریخت. هایپرینفلشن ۱۹۲۳ پسانداز طبقه متوسط را نابود کرد و رکود بزرگ ۱۹۲۹ با افت ۴۰ درصدی تولید صنعتی و ۳۰ درصد بیکاری، اقتصاد را به فروپاشی کامل رساند.
جنگ جهانی دوم فاجعه را تکمیل کرد. تلفات ۶/۶ تا ۸/۸ میلیون نفر، ویرانی ۲۰ درصد مسکن، افت تولید صنعتی به یکسوم سطح ۱۹۳۸ و تخریب کامل زیرساختها. جمعیت آلمان که در ۱۹۱۳ حدود ۶۷ میلیون بود، در ۱۹۵۰ به ۳/۶۸ میلیون رسید، یعنی در ۳۷ سال تقریباً هیچ رشد جمعیتی نداشت. این وقفه جمعیتی، همراه با خروج نخبگان علمی، ظرفیت تولیدی آلمان را بهطور ماندگار کاهش داد. بازسازی پس از جنگ هرگز بهطور کامل جای ظرفیتهای ازدسترفته را نگرفت، زیرا در زمان بازسازی، اقتصادهای رقیب (بهویژه ایالات متحده) پیشروی خود را ادامه میدادند و فاصله بیشتر میشد.
امروز در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴، آلمان با وجود جایگاه سومین اقتصاد جهان، با چالشهای ساختاری جدی روبهرو است. در سال ۲۰۲۳، آلمان با انقباض ۹/۰ درصدی، بدترینعملکننده اقتصاد بزرگ جهان بود و در ۲۰۲۴ نیز ۲/۰ درصد دیگر کاهش یافت. هزینههای بالای انرژی، رقابت جهانی و سطح بهره، فشارهای چرخهای و ساختاری را تشدید کردهاند. اقتصاد آلمان در آستانه یک تحول ساختاری بزرگ است و این سوال را تقویت میکند که اگر آن انحراف ساختاری قرن بیستم رخ نمیداد، امروز با چه غولی روبهرو بودیم؟
بخش چهارم: ریاضیات تاریخگذاری
۳ سناریو برای یک رویای از دست رفته
برای کمیسازی سناریوی «عدم وقوع جنگها»، پژوهشگران از مدل رشد نئوکلاسیک سولو-سوان (Solow-Swan) استفاده کردهاند. در این مدل، رشد تولید ناخالص داخلی به سه عامل بستگی دارد: رشد نیروی کار (L)، رشد سرمایه فیزیکی (K)، و رشد بهرهوری کل عوامل (TFP). در دوره ۱۹۱۳-۱۸۷۱، نرخ رشد TFP آلمان بهتقریب ۲-۵/۱ درصد در سال و نرخ رشد جمعیت ۵/۱ درصد بود. با استفاده از فرمول ترکیبی `GDP_t = GDP_۱۹۱۳ × (۱ + r) ^t` و اعمال فرضهای مختلف برای نرخ رشد (r) طی ۱۱۰ سال (۱۹۱۳-۲۰۲۴)، سه سناریوی کمی محاسبه شده است:
۱. سناریوی خوشبینانه (تداوم محض)
در این سناریو، فرض میکنیم که نرخ رشد نومینال ۳/۴ درصد سالانه دوره ۱۹۱۳-۱۸۷۱ بدون وقفه تا سال ۲۰۲۴ ادامه مییافت. با این نرخ، تولید ناخالص داخلی آلمان از ۲۳۶ میلیارد دلار در ۱۹۱۳ بهتقریب ۳/۱۸ تریلیون دلار در ۲۰۲۴ میرسید. این رقم، تولید ناخالص داخلی فعلی امریکا (حدود ۲۷ تریلیون دلار) را بهطور قابلتوجهی نزدیک میکرد و آلمان را به جایگاه دومین اقتصاد جهان، پیش از چین (حدود ۱۷ تریلیون دلار) قرار میداد. در سطح تولید سرانه (با فرض جمعیت ۸۴ میلیون)، این رقم به ۲۱۸ هزار دلار میرسید، یعنی بیش از سه برابر سطح فعلی و در سطحی بسیار بالاتر از لوکزامبورگ و سوییس.
۲. سناریوی واقعبینانه (بلوغ اقتصادی)
این محتملترین فرض در نظر گرفته میشود. در این سناریو، فرض بر آن است که نرخ رشد آلمان بهتدریج، متناسب با بلوغ اقتصادی کاهش مییافت (الگویی مشابه سوئیس و سوئد). نرخهای فرضی عبارتاند از: ۴ درصد در ۱۹۵۰-۱۹۱۳، ۳ درصد در ۱۹۸۰-۱۹۵۰، ۵/۲ درصد در ۲۰۰۰-۱۹۸۰ و ۲درصد در ۲۰۲۴-۲۰۰۰.
محاسبه ترکیبی این نرخها نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی آلمان در ۲۰۲۴ بهتقریب ۱۲تریلیون دلار میرسید. در این سناریو، آلمان همچنان سومین اقتصاد جهان میبود، اما با فاصلهای کمتر از رهبران و با موقعیتی بسیار قویتر از جایگاه فعلی. مهمتر از رقم کلی، سطح زندگی سرانه بود: با فرض جمعیت فعلی (۸۴ میلیون)، تولید سرانه بهتقریب ۱۴۳ هزار دلار میرسید، یعنی نزدیک به دوبرابر سطح فعلی (۳۰۳/۶۵ دلار) و در سطح کشورهای ثروتمند.
۳. سناریوی محافظهکارانه (تمرکز بر سرانه و جمعیت)
در این سناریو، فرض میکنیم که آلمان تنها با نرخ رشد تولید سرانه دوره ۱۸۷۱-۱۹۱۳ (یعنی ۵/۲ درصد سالانه) ادامه میداد. با این نرخ، تولید سرانه بهتقریب ۴۹ هزار دلار میرسید، اما این محاسبه گمراهکننده است، زیرا رشد جمعیت را نادیده میگیرد. اگر جمعیت آلمان بدون جنگها و مهاجرتهای پس از جنگ به رشد طبیعی ادامه میداد، امروز جمعیت آن میتوانست بهتقریب ۱۲۵-۱۱۰ میلیون نفر برسد. با این جمعیت و تولید سرانه ۴۹ هزار دلار، تولید ناخالص داخلی آلمان بهتقریب ۴/۵ تا ۱/۶ تریلیون دلار میرسید. این سناریو نشان میدهد که حتی با فرض محافظهکارانه، هزینه فرصت جنگها عمدتاً در سطح زندگی (سرانه) و پتانسیل جمعیتی ظاهر میشود.
خلاصه کمی هزینه فرصت:
در سناریوی واقعبینانه، تولید ناخالص داخلی آلمان بدون جنگها در ۲۰۲۴ بهتقریب ۱۲ تریلیون دلار میرسید. این یعنی حدود ۵/۶ تریلیون دلار (۲/۲ برابر) بیش از سطح فعلی ۴۵/۵ تریلیون دلار. این تفاوت ۵/۶ تریلیون دلاری، تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی کنونی ژاپن یا سه برابر اقتصاد کنونی هند است. بهعبارتدیگر، هزینه فرصت دو جنگ برای آلمان، در طی ۱۱۰ سال، معادل از دست دادن اقتصادی بهاندازه کل اقتصاد ژاپن است.
بخش پنجم: تحلیل تطبیقی
برندگان و بازندگان پنهان قرن بیستم
مقایسه آلمان با سایر اقتصادهای بزرگ در فرض «عدم وقوع جنگها»، درسهای تطبیقی عمیقی را آشکار میکند. جنگها به همه کشورها بهیکسان آسیب نرساندند؛ برخی سود بردند و برخی از دست دادند.
امریکا: برنده اصلی
ایالات متحده از سال ۱۸۹۰ بزرگترین اقتصاد جهان بود، اما از جنگهای جهانی سود قابلتوجهی برد. در جنگ جهانی اول، امریکا از بدهکار به طلبکار بزرگ تبدیل شد و در جنگ جهانی دوم با رشد ۵۰ درصدی بین ۱۹۴۰ و ۱۹۴۵ به ابرقدرت بیرقیب تبدیل شد، حتی در فرض عدم وقوع جنگها، ایالات متحده بهدلیل مزیت جمعیتی (۳۲۰ میلیون نفر در مقابل ۸۴ میلیون آلمان)، منابع طبیعی وسیع و بازار داخلی یکپارچه، احتمالاً همچنان بزرگترین اقتصاد جهان میبود. اما فاصلهاش با آلمان میتوانست بسیار کمتر از فاصله فعلی (۲۷ تریلیون در مقابل ۴۵/۵ تریلیون دلار) باشد و آلمان رقیبی جدیتر برای واشینگتن محسوب میشد.
بخش ششم: اثر پروانهای و محدودیتهای روششناختی
هر تحلیل تاریخگذاری با انتقادات جدی روششناختی روبهرو است. دیوید هیوم قرنها پیش مطرح کرد که علیت در تاریخ بهسختی قابلاثبات است. در سیستمهای پیچیدهای مانند اقتصاد جهانی، تغییر یک متغیر میتواند به اثرات پروانهای منجر شود. تتلاک و بلکین (۱۹۹۶) در کتاب «آزمونهای فکری تاریخگذاری در سیاست جهانی» شش معیار برای اعتبار این فرضیهها ارائه میدهند (روشنی، همبستگی، امکانپذیری، سازگاری تاریخی، آماری و تئوریک). این پژوهش با فرضیهای روشن («اگر آلمان وارد جنگ نمیشد») و مکانیسم علی شناختهشده (تداوم سرمایهگذاری، نوآوری و توسعه نیروی کار ماهر)، این معیارها را تا حد ممکن رعایت کرده است.
با این حال، محاسبات این مقاله عوامل متعددی را نادیده گرفتهاند که میتوانستند مسیر اقتصاد آلمان را حتی بدون وقوع جنگهای جهانی تغییر دهند:
۱. عوامل جمعیتی: آلمان بدون جنگها ممکن بود با نرخ زادوولد پایینتری (مشابه دهه ۱۹۷۰) روبهرو شود.
۲. عوامل نهادی: چالشهای سیاسی داخلی پیش از WWI (مبارزه طبقاتی و ناآرامیهای کارگری) میتوانست رشد را کند کند.
۳. رقابت فزاینده: ایالات متحده و ژاپن بههرحال رقبای جدی باقی میماندند.
۴. تکنولوژیهای جدید: توسعه صنایع نفت، خودرو و الکترونیک، جغرافیای اقتصادی جهان را بهسمت امریکا و آسیا سوق داد و آلمان با این چالش ساختاری روبهرو میبود.
۵. بحرانهای طبیعی: رکود بزرگ ۱۹۲۹ که مستقل از جنگهای جهانی رخ داد، میتوانست بههرحال اقتصاد آلمان را آسیب برساند، اگرچه احتمالاً با شدت کمتری.
برخی اقتصاددانان اقلیت حتی استدلال میکنند که جنگها در درازمدت پیامدهای مثبتی داشتند؛ مانند خروج از زیر بار صنایع قدیمی («مزیت عقبماندگی») و حرکت به سوی دموکراسی پارلمانی مدرن که ثبات اقتصادی ایجاد کرد، اما این استدلالها در برابر حجم ویرانی، ۷ میلیون کشته در جنگ جهانی دوم و میلیونها آواره، بهسختی قابل دفاعند. هزینه انسانی غیرقابل جبران است و هیچ سود اقتصادی نمیتواند این فاجعه را توجیه کند. علاوه بر این، آلمان بدون جنگها اصلاً عقبنمانده بود که بخواهد از «مزیت عقبماندگی» استفاده کند.
درسهایی برای قرن بیستویکم
این تحلیل کلاناقتصادی نشان داد که دو جنگ جهانی نهتنها یک «وقفه»، بلکه یک انحراف ساختاری چنددههای بودند. اگر آلمان وارد جنگهای جهانی نمیشد، امروز میتوانست اقتصادی در محدوده ۹ تا ۱۸ تریلیون دلار داشته باشد، در رتبه دوم یا سوم جهان در رقابت تنگاتنگ با ایالات متحده و چین قرار گیرد و سطح زندگی سرانهاش به دو برابر سطح کنونی برسد. هزینه فرصت تجمعی دو جنگ، در سناریوی واقعبینانه، حدود ۵/۶ تریلیون دلار در سال برآورد میشود.
اهمیت روششناختی این پژوهش در تفکیک روشن بین «خط مبنا» و «خط واقعی» است. این تفکیک به ما یادآوری میکند که پدیدههایی مانند طرح مارشال و Wirtschaftswunder، صرفاً پیامدهای جنگ بودند و در دنیای بدون جنگ، اساساً رخ نمیدادند.
از منظر وسیعتر، این تحلیل برای سیاستگذاران در سراسر جهان درسآموز است:
۱. جنگ و درگیری، پرهزینهترین سیاستها هستند و هزینه فرصت آنها در درازمدت بهمراتب بیش از هر سود کوتاهمدتی است.
۲. سرمایهگذاری در آموزش، پژوهش و زیرساختهای نهادی، حفظکردن آنها آسانتر و ارزانتر از بازسازیشان است.
۳. یکپارچگی اقتصادی منطقهای (مانند اتحادیه اروپا) میتواند بهعنوان یک سپر در برابر شوکهای بزرگ عمل کند.
۴. مدل اقتصاد بازار اجتماعی آلمان (Soziale Marktwirtschaft) که ریشههای آن به دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بازمیگردد، میتوانست حتی بدون جنگ نیز از طریق تحول تدریجی نهادی شکل بگیرد و تعادلی میان رقابتپذیری و عدالت اجتماعی ایجاد کند.
یافتههای این پژوهش، با تمام محدودیتهای روششناختیاش، یک پیام روشن به سیاستگذاران و شهروندان در سراسر جهان دارند: ابرقدرت اقتصادی با جنگ ساخته نمیشود، بلکه با صلح، آموزش، نوآوری و نهادهای پایدار حفظ میشود.
آلمان بدون جنگها، میتوانست رقیب اصلی ایالات متحده باشد؛ آلمان با جنگها، به یک قدرت محلی در اروپا تبدیل شد که اکنون در سال ۲۰۲۶ با چالشهای ساختاری جدی، از جمله انقباض اقتصادی و بحران انرژی، روبهرو است. در دنیایی که تنشهای ژئوپلیتیک، تجاری و نظامی در حال افزایش است، درس تاریخ اقتصاد آلمان نباید فراموش شود. هر جنگ، هر تعرفه تجاری تهاجمی، و هر قطع ارتباط اقتصادی، هزینه فرصت بزرگی بههمراه دارد که در کوتاهمدت پنهان است، اما در درازمدت، به شکل شبح ۱۲ تریلیون دلاری توسعهی از دست رفته، بر سر ملتها آوار خواهد شد.
منابع و مآخذ
این مقاله بر اساس دادههای پروژه مادیسون (نسخه ۲۰۲۰)، گزارشهای اداره آمار فدرال آلمان (Destatis ۲۰۲۴-۲۰۲۶)، صندوق بینالمللی پول (WEO April ۲۰۲۶)، KPMG (August ۲۰۲۶) و مطالعات آکادمیک مورخانی، چون کارستن بورهوپ (Burhop, ۲۰۰۵)، استیون برادبری (Broadberry, ۱۹۸۸)، و چارچوبهای روششناختی تتلاک و بلکین (۱۹۹۶) و نیال فرگوسن (۱۹۹۷) تدوین شده است.