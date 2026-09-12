در سایه سار «تک درختی در کویر»

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، همانگونه که در عنوان خویش نیز آورده، میکوشد تا «روایتی داستانی از زندگی آیت الله سید محمود طالقانی» ارائه دهد. این پژوهش ازسوی زهرا حیدری انجام شده و انتشارات سوره مهر، آن را روانه بازار کتاب کرده است. «تک درختی در کویر»، اینک به چاپ چهارم رسیده است. تارنمای ناشر در باب مضمون و محتوای این کتاب، نکات پی آمده را مورد اشارت قرار داده است: «مردم تهران، هیچگاه تاریخیترین تشییع پیکر یکی از عالمان دینی و مجاهد خود پس از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، یعنی حضرت آیتالله سید محمود طالقانی را فراموش نمیکنند. آن روز، تمامی راههای منتهی به بهشت زهرا مسدود بود و آیین تشییع پیکر ابوذر زمان با وجود به درازا کشیده شدن از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ عصر، انجام نشد و به روز بعد موکول شد. این بدرقه باشکوه از محبوبیت مردی خبر میدهد که زهرا حیدری در نهمین کتاب از مجموعه قهرمانان انقلاب، زندگی نورانی، خدمات انقلابی و سوابق مبارزاتی او را به عرصه داستان آورده و آنها را بازنمایانده است. شخصیت اصلی این کتاب، نوجوانی است که در تهران زندگی میکند. دایی او، فیلمنامهنویس و از اهالی سینماست. داییبهروز تصمیم دارد به کمک یک کارگردان و تهیهکننده، فیلمی مستند داستانی بسازد و کارگردان در مواجهه با خواهرزاده بهروز، متوجه میشود که میتواند از او در نقش کودکیهای آیتالله سید محمود طالقانی استفاده کند. همین ماجرا باعث میشود قهرمان داستان با قهرمانی بزرگ و نامدار از عرصههای مبارزاتی انقلاب اسلامی آشنا شود و پا به پای گروه تحقیق، زندگی پر نشیب و فراز نخستین امام جمعه تهران را واگویه کند. به گونهای که ما از منش، سیر و سلوک، شیوه مبارزاتی، دوستی و پیوستگی با امام امت، نحوه و روش هدایت مردم در مسجد، شرکت او در انتخابات خبرگان، برپایی نخستین نماز جمعه تهران در سال ۵۸ و درگذشت آیتالله باخبر شویم. این کتاب، حتی دلایل شهرت آیتالله طالقانی به القابی، چون ابوذر زمان و پدر امت را در قامت داستان آورده و نویسنده تلاش میکند تا با تغییر مداوم قالب از داستان به فیلمنامه و برعکس، حس همذاتپنداری بین مخاطب و راوی داستان به وجود آورد. آنچه پس از مطالعه این مجموعه به دست میآید، حاکی از آن است که نگارنده در کار خود موفق بوده و چنین حسی ایجاد شده است....»
پدیدآورنده این اثر، به عرصه ادبیات و شعر تعلق دارد و بخشی از کارنامه وی، به این شرح است: «زهرا حیدری، متولد سال ۱۳۶۴ میباشد. وی مجموعه شعرهای: دیگر به ماه اعتقادی ندارم، من کبوتر تو نیستم، دشنامهای بیمخاطب و مومیایی خوشبخت، همچنین چندین کتاب پژوهشی در حوزههای مختلف را در کارنامه خود دارد. شعرهای مجموعههای منتشره از او، اشعاری چند لایه و تأثیرگذارند. حیدری در این مجموعه، رفتاری متفاوت با زبان دارد که باعث شده است شعرش نسبت به مجموعههای پیشین از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار شود. استفاده از عناصر اساطیری و تاریخی و تلفیق چنین فضاهایی با فضای دغدغههای انسان امروز، دایره واژگانی خوب، دوری از اندوه زنانهای که به انفعال میانجامد و در شعر برخی شاعران زن امروز دیده میشود و نگاه باورمند و هویت مدار به زن و... شعرهای این شاعره را قابل تأمل و خواندنیتر کرده است....»