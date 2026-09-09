آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

جوان آنلاین: آکسیوس شامگاه چهارشنبه نوشت: مقامات ارشد کاخ سفید و جمهوریخواهان در خلوت خود بر این مسئله تاکید میکنند که دیگر حتی در تلاش نیستند تا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به انجام یا عدم انجام کاری متقاعد کنند.
به گزارش ایسنا، یکی از مشاوران قدیمی که بارها از ترامپ به نیکی یاد کرده، اکنون دیگر از رویکردهای جنگطلبانه رئیسجمهور آمریکا خسته شده و به آکسیوس گفت: چرا باید زحمت کشید؟! او خودش رئیس است!
آکسیوس در ادامه تاکید کرد: برای نزدیک به یک دهه، جمهوریخواهان تقریبا به هر خواسته و ایده ترامپ تن دادند و با گفتن اینکه غرایز او از غرایز آنها هوشمندانهتر بوده، آن را توجیه کردند. اکنون، بسیاری دیگر به این غرایز اعتماد ندارند و از طرف دیگر، میدانند که بحث با او بیفایده است، زیرا ترامپ میخواهد مقاومت کند. به همین دلیل است که آنها دیگر مقاومتی حتی در برابر جنگی بیپایان و بدون برنامه علیه ایران انجام ندادند.
یکی از حامیان مالی که اخیرا با دونالد ترامپ ملاقات کرده است، گفت: او یک پیرمرد ۸۰ ساله است که به روش خودش عمل میکند. هر چه بخواهد، به دست میآورد.
همزمان با نزدیکتر شدن به انتخابات میاندورهای ایالات متحده در ماه نوامبر، بسیاری از جمهوریخواهان و افراد نزدیک به دونالد ترامپ به احتمالاتی مبنی بر از دست دادن کنترل یکی از مجلسهای کنگره اشاره میکنند و دلیل اصلی آن را جنگ علیه ایران و تبعات اقتصادی آن برای ایالات متحده میدانند.
نشریه آمریکایی هیل هفته گذشته گزارش داد احتمالا جمهوریخواهان مجلس نمایندگان را از دست خواهند داد و بدین ترتیب، استیضاح رئیسجمهور «اجتنابناپذیر» خواهد شد.