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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۰
ايران » ايران

رونق درمان با افزوده شدن هزارتخت جدید بیمارستانی درهرمزگان 

1 شرایط ویژه استان هرمزگان خصوصاً در شرایط جنگ فعلی از جمله دلایلی است که این استان را به شدت نیازمند توسعه‌دادن زیر‌ساخت‌های درمانی کرده است.
محمدرضا سوری

جوان آنلاین: شرایط ویژه استان هرمزگان خصوصاً در شرایط جنگ فعلی از جمله دلایلی است که این استان را به شدت نیازمند توسعه‌دادن زیر‌ساخت‌های درمانی کرده است. علاوه براین سفر برخی مردم کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای درمان به این استان و همسایگی با سیستان‌وبلوچستان از جمله دلایلی است که می‌طلبد تا مراکز درمانی این استان به بهترین امکانات درمانی مجهز شود. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است با این حال کمبود تخت‌های بیمارستانی با توجه به شرایط فعلی موجب شد تا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان اعلام کند: «تا پایان سال‌جاری سه پروژه کلان بیمارستانی مجهز به هزارتخت جدید به بهره برداری کامل می‌رسد.»
 
درحال حاضراستان هرمزگان با جمعیت حدود یک‌میلیون‌و‌۸۰۰هزار نفر دارای ۱۷بیمارستان اعم از دولتی، نظامی و بخش خصوصی با بیش از ۲هزارو۶۲۶ تخت فعال است. این در حالی است که نزدیک به هزار واحد ارائه دهنده خدماتی سلامتی در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت فعال هستند. همچنین ۶۴۱خانه بهداشت با هزارو ۵۴ نفر بهورز مشغول خدمت‌رسانی به مردم مناطق روستایی هستند. این در حالی است که ۴هزارو۷۰۰ نفر پرسنل درحوزه بهداشت ودرمان شامل پزشک، دندانپزشک، ماما و کارشناسان مراقب سلامت، پرستار کارشناس تغذیه بهداشت روان بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای را در سطح استان خدمات ارائه می‌دهند. از طرفی با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در سال ۱۳۸۴ اهدافی نظیر افزایش دسترسی به خدمات سلامت، مدیریت و ساماندهی نظام ارجاع، کاهش هزینه‌های درمانی مردم و افزایش کارایی بهره‌وری نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درحال اجراشدن است به طوری که مراجعه‌کنندگان با مراجعه به خانه‌های بهداشت یا مراکز جامع سلامت در صورت نیاز به خدمات تخصصی از طریق نظام ارجاع به کلینیک‌ها یا بیمارستان‌ها هدایت می‌شوند. 
 درمان گسترش می‌یابد
نیاز به افزایش تخت‌های درمانی در هرمزگان موجب شد تا یک دهه قبل ساخت پروژه‌های بیمارستانی شامل بیمارستان ۱۱۲تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بندرعباس، بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، ۱۶۰ تختخوابی میناب و ۷۸ تختخوابی توسعه بیمارستان فارابی بستک در دستور کار قرار بگیرد، که با تکمیل و راه‌اندازی آنها هزارتخت جدید به ظرفیت بیمارستانی استان برای خدمات‌دهی هرچه بیشتر وبهتر به بیماران افزوده شود. این اتفاق خوب درحالی است که بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ۱۱۲تختخوابی کودکان بندرعباس با زیربنای ۹هزارو۵۰۰ مترمربع، شامل اورژانس، آزمایشگاه، تجهیزات تصویربرداری، اتاق‌های عمل، بخش‌های مراقبت‌های ویژه و بخش‌های بستری سه سال قبل به همت شرکت پالایش نفت بندرعباس و از محل مسئولیت‌های اجتماعی به بهره برداری کامل رسید. سرانجام روز گذشته بود که صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در بازدید از این مراکز درمانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان یکی از فعال‌ترین دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه عمرانی است، گفت: «تعدد و حجم پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی، چه از نظر اعتباری و چه از لحاظ تعداد، از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی استان بیشتر است.»
وی با اشاره به سه پروژه بیمارستانی شامل بیمارستان ۵۳۰ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی نفت ستاره و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب، افزود: «پیشرفت فیزیکی هر سه پروژه بیش از ۹۰درصد است و بهره‌برداری از آنها یک تحول بزرگ و انقلاب واقعی در زیرساخت‌های درمانی هرمزگان محسوب می‌شود.»
این درحالی است که با شدت گرفتن سرعت تکمیل بیمارستان‌ها قرار است تا پایان سال به بهره برداری کامل رسیده ووارد چرخه درمان شوند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حال حاضر ۲ هزارو۶۲۶ تخت فعال در مراکز وجود دارد که با راه‌اندازی این هزار تخت جدید، تعداد تخت‌های درمانی دراین استان به ۳ هزارو ۶۲۶ تخت خواهد رسید. این اتفاق خوب درحالی است که به گفته کارشناسان با تکمیل زیر ساخت‌ها ودستگاه‌های مدرن تشخیص وبه‌کار‌گیری متخصصان به‌زودی هرمزگان به یکی از قطب‌های درمان وتوریست درمانی کشورتبدیل خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: هرمزگان ، جنگ ، توسعه
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