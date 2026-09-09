سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای به اقدام عربستان در حمله به زندان استان الجوف پرداخت و تاکید کرد که عربستان نمی‌تواند از عواقب این حمله فرار کند.

جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه امروز خود اعلام کرد، جنایتی که دشمن جنایتکار سعودی روز دوشنبه با هدف قرار دادن زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف مرتکب شد، منجر به شهادت تعداد زیادی از زندانیان همراه با زنان و کودکانی شد که برای ملاقات به آنجا آمده بودند.

به گزارش ایسنا، یحیی سریع در ادامه گفت: این جنایت با یک فروند هواپیمای جنگی F۱۵-SA انجام شد که ساعت ۱۶:۳۰ از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط به هوا برخاست و طی ۲ حمله هوایی، ساختمان زندان را هدف قرار داد و ساعت ۱۶:۴۵ به همین پایگاه در خمیس مشیط بازگشت.

او تاکید کرد: تلاش‌های دشمن سعودی برای انکار جنایات و تجاوز خود به کشورمان-هر چقدر هم که برای سرپوش گذاشتن بر آنها تلاش کند، آن را از عواقب و پیامدهای این تجاوز و جنایت معاف نمی‌کند.

در پی تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به عربستان، امروز رسانه‌ها از ۳۲ حمله هوایی عربستان و شبه‌نظامیان وابسته به آن به برخی استان‌های یمن از جمله الجوف، مأرب، تعز و الحدیده و پیشروی نیروهای انصارالله در برخی محورها خبر دادند.

طبق اعلام این منابع، نیروهای انصارالله به ۱۸ کیلومتری المخا در استان تعز رسیده‌اند.