کرملین: اروپا با پیامدهای افزایش قیمت گاز مواجه است

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت کشورهای اروپایی در شرایط دشواری قرار گرفتهاند زیرا قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است.
به گزارش مهر، قیمت گاز طبیعی اروپا در پی جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران به شدت افزایش یافته و هفته گذشته به بالاترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۲ رسید؛ زمانی که آغاز جنگ اوکراین باعث شد اروپا وابستگی خود به گاز خط لوله روسیه را کاهش دهد.
پسکوف گفت: اروپا با خرید گاز گرانقیمت در بازارهای نقدی به جای استفاده از گزینه ارزانتر روسیه، به خودش آسیب میزند.
او گفت «اروپا اکنون با پیامدهای افزایش قیمت گاز مواجه است» و افزود که روسیه همچنان میتواند گاز را با قیمت پایینتر در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد.
افزایش قیمت انرژی در اروپا در شرایطی رخ داده که جنگ علیه ایران و اختلالات مرتبط با آن در بازار جهانی انرژی، نگرانیها درباره عرضه گاز و نفت را افزایش داده است.