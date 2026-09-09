وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی امارات

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که حادثه‌ای در فاصله ۲۴ مایلی دریایی شمال غربی بندر راشد امارات رخ داده است.

این سازمان اعلام کرد این حادثه را طرف ثالث گزارش داده و شواهد حاکی از نفوذ آب در کشتی در نتیجه برخورد یک پرتابه است. هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

ساعاتی پیش نیز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرده بود به چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان حمله شده و این کشتی‌ها آسیب دیده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که در حال حاضر قادر به تائید تلفات احتمالی یا تاثیرات زیست‌محیطی ناشی از این حوادث نیست. مقامات از این رویدادها آگاه هستند و تحقیقات مقتضی در جریان است.

صبح امروز روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران، دو فروند شناور آمریکایی، هشت نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.