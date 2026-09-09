کد خبر: 1378542
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

جنگنده‌های سعودی ۴۳ نوبت استان‌های یمن را بمباران کردند

حملات هوایی در ادامه تجاوزات عربستان سعودی علیه یمن استان های مختلف این کشور ده ها بار بمباران شد.

جوان آنلاین: سلسله حملات هوایی عربستان سعودی طی ساعات گذشته استان های الجوف و مأرب را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، نهاد دفاع شهری یمن نیز اعلام کرد که تعداد شهدای حملات عربستان علیه منطقه الحزم در الجوف به ۲۳ تن رسیده است.

المسیره نیز گزارش داد که جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته ۴۳ نوبت استان های مأرب، الجوف، تعز و الحدیده را بمباران کرده اند.

لازم به ذکر است با وجود اینکه انصارالله یمن از اوایل ماه جاری سطح تنش مستقیم علیه عربستان را کاهش داده و هدف قرار دادن زیرساخت‌های عربستان، به‌ ویژه تأسیسات نفتی این کشور را معلق کرده و از حمله به کشتی‌های مرتبط با عربستان در دریای سرخ و باب‌المندب خودداری کرده بود، اما ریاض بار دیگر هجمه گسترده‌ای را در تقابل با صنعا آغاز کرده و در حال تأمین پوشش هوایی برای گروه‌های حامی خود در جبهه‌های داخلی یمن است که شعله‌های درگیری در آن‌ها رو به افزایش است.

برچسب ها: حملات هوایی ، عربستان ، خاک یمن
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